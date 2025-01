Serie A, in campo Napoli-Verona DIRETTA

Per la 20ma giornata della Serie A di calcio, in campo c'è Napoli-Verona:

Kvicha Kvaratskhelia non sarà in campo nella sfida del Napoli contro il Verona.

L'esterno georgiano è alle prese con terapie per l'affaticamento muscolare e non ha partecipato quindi all'allenamento in gruppo.

Il Napol nel bollettino medico della giornata spiega invece che Politano è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi è a disposizione per il match che vedrà quindi probabilmente il Napoli con Neres sulla fascia sinistra e Politano a destra.









