Milan in rimonta batte l'Inter 3-2 e si prende la Supercoppa italiana

Il Milan batte l'Inter 3-2 e vince la Supercoppa italiana. Il gol della vittoria di Abraham al 93', che completa la rimonta rossonera, da 0-2 a 3-2.

Reti: nel pt 46' Lautaro Martinez; nel st 2' Taremi, 7' T. Hernandez, 35' Pulisic, 48' Abraham.







Il Milan ribalta l'Inter, con Conceicao subito Supercoppa

Un' impresa nel derby piu' pazzo che si potesse immaginare regala a Sergio Conceicao una vittoria lampo: il Milan ribalta l'Inter e riporta a casa da Riad una Supercoppa preziosa, non solo per il montepremi da 16 milioni.

Appena otto giorni fa, i rossoneri usciti dal pari di San Siro con la Roma sembravano una squadra allo sbando, tanto da portare il club alla clamorosa scelta di un cambio-lampo di allenatore. La notte araba ha per ora dato ragione alla decisione, anche perche' le mosse che hanno portato alla rimonta da 0-2 al 3-2 di Abraham al 93' sono tutte del nuovo tecnico rossonero, festeggiato alla fine dalla squadra e da Ibrahimovic, che ne rivendica la scelta. E dire che un'Inter non brillantissima ma comunque padrona del campo aveva messo le basi per bissare il successo dello scorso anno.

Sembravano bastare tre minuti - il primo di recupero del primo tempo, con Lautaro, e il secondo della ripresa con Taremi: 1-0 e 2-0 - a chiudere la questione. Invece i cambi di Conceicao e la convinione dei rossoneri, uniti agli sprechi sottoporta dell'attacco interista, hanno ribaltato completamente la serata. In avvio, davanti ai 25 mila spettatori dell'Al-Awwal, Simone Inzaghi deve rinunciare a Thuram, sostituito in attacco da Taremi, mentre Sergio Conceicao tiene in panchina Leao ancora non del tutto recuperato.

L'inizio e' il consueto studio anche se le squadre si conoscono alla perfezione, ma la partita si accende subito al 5' con due errori difensivi, il primo sventato da Sommer su Morata, il secondo da Thiaw su Lautaro. All'11' la prima azione manovrata dell'Inter, padrona del gioco mentre Sergio Conceicao preferisce la ripartenza: Barella dalla trequarti pesca Taremi in area, la posizione è buona ma il colpo di testa impreciso. Cosi' come il sinistro di Rejnders (14'), elegante nel liberarsi centrale nell'area interista, a testimonianza che il Milan non è intimorito. Al minuto 23' la bella combinazione Taremi-Dimarco a sinistra libera l'esterno alla botta di sinistro, Maignan alza sopra la traversa. Sembra l'ultimo lampo del primo tempo, perche' la partita si addormenta, complice anche l'uscita per infortunio di Calhanoglu, sostituito al 35' da Asslani. Ma al primo e unico minuto di recupero, una palla persa da Jimenez e il fallo laterale battuto rapido dall'Inter coglie di sorpresa la difesa rossonera: Taremi scambia con Lautaro, che dentro l'area ritrova il veleno dei giorni migliori, dribbla e batte Maignan sul primo palo. Si va al riposo sull'1-0.

Al rientro, l'Inter fa il bis. Leao non e' ancora entrato, bastano 2' e Taremi pescato sulla linea del fuorigioco da de Vrij stoppa a seguire, si invola in porta e batte Maignan ancora sul primo palo. Sul 2-0 Sergio Conceicao decide di rischiare Leao (per uno Jimenez non incisivo) e il portoghese subito incide: serpentina e punizione rimediata dal limite, la posizione e' centrale e Theo Hernandez la sfrutta rasoterra sorprendendo Sommer. Al 5' della ripresa e' 2-1, partita riaperta. Il Milan ci crede, sfiora il pari Thiaw pescato in area ma e' al 16' che arriva la clamorosa occasione: Leao salta tutti da sinistra in area, poggia dietro dove Rejinders e' pronto al tap in, ma Bastoni respinge a porta vuota col volto. Altri tre minuti e Sommer salva sul colpo di testa di Morata, potente, servito da Pulisic. La partita e' definitivamente aperta, le distanze si allungano e gli spazi creano occasioni: come le due in sequenza di Taremi (22') che non aggancia davanti a Maignan, e Lautaro, che tira da dentro l'area, bloccato a terra da Maignan. Il portiere rossonero e' salvato dalla fortuna al 26' quando il colpo di testa di Carlos Augusto, subentrato a Dimarco, sbatte sul palo, sulla sua mano e poi sulla linea, entrando solo a meta'. Scampato pericolo, Sergio Conceicao ringrazia e gioca le ultime carte: Abraham per Rejinders, Loftus Cheek per Musah.

L'azzardo e' lasciare in campo un Pulisic sfinito, ma e' azzardo vincente: al 35' Hernandez scappa a sinistra e mette teso al centro, l'americano indovina il movimento con un passo indietro, aggancia e di sinistro fulmina Sommer per il 2-2. Anche Inzaghi gioca le sue mosse a sei minuti dalla fine dei regolamentari: Frattesi per Barella e Darmian per de Vrij. Cambi ancora incisivi, ma nel caso Maignan salva sul doppio tentativo finale di Frattesi prima e Dumfries dopo. Sembra finita li', ma al 93' Pulisic pesca Leao in area, il portoghese mette al centro dove Abraham e' dimenticato da tutta la difesa, per il piu' facile dei tap-in vincenti. Ed e' grande festa Milan.

