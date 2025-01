Serie A: il Napoli espugna Firenze e si riprende la vetta. Finisce 3-0 CRONACA e FOTO

A Firenze, il Napoli batte la Fiorentina 3-0. In gol Neres, Lukaku (su rigore) e McTominay

Il Napoli batte la Fiorentina per 3-0 e va al comando della classifica, visto che l'Atalanta dovrà recuperare la gara contro la Juventus impegnata nella Supercoppa Italiana. A Firenze la squadra di Antonio Conte non ha avuto molte difficoltà a portare a casa il bottino pieno, grazie a una gara attenta e di sostanza. Da parte sua Palladino ha provato a cambiare qualcosa nella sua Fiorentina (nelle ultime quattro partite di campionato i viola hanno conquistato solo un punto, a Torino contro la Juventus) schierando una difesa a tre con Moreno, tenendo larghi Dodo e Parisi per aiutare anche il centrocampo, ma il tutto non ha dato gli effetti sperati. Palladino in questo momento sembra avere una squadra anche un po' 'corta' sulla condizione atletica e fisica di alcuni giocatori e sulle alternative dove poter attingere partita dopo partita. Prima dell'inizio della partita momento toccante in ricordo di Aldo Agroppi, scomparso due giorni fa all'età di 81 anni, che negli anni Ottanta ha allenato la Fiorentina.

In Curva Fiesole uno striscione con scritto "Ciao Aldo". Fiorentina che parte bene, con entrambe le fasi di gioco anche se una volta arrivata nella trequarti avversaria si affida soprattutto a giocate personali che corali. Dall'altra parte il Napoli di Conte dalla metà del primo tempo ha preso più il comando del centrocampo, cercando le incursioni sugli esterni con Spinazzola a sinistra e Neres a destra. Buona l'intesa della coppia Lukaku-Oliveira, al 15' gli azzurri vanno in gol con quest'ultimo ma subito viene annullato per il loro doppio fuorigioco. Due minuti dopo ci prova anche Spinazzola (17'), che dopo aver superato Dodo cerca di battere De Gea con un tiro secco e forte ma il portiere viola riesce a respingere.

La Fiorentina non riesce più a essere pericolosa nella metà campo del Napoli che al 29' passa in vantaggio grazie a Neres che parte dalla trequarti viola e in corsa si libera di Comuzzo, Parisi e Ranieri prima di battere De Gea con un tiro che si va a insaccare sul primo palo sotto la traversa. Paradossalmente il gol del Napoli riaccende la Fiorentina che cerca subito il gol del pareggio e questo arriva al 36' con il solito Kean che stoppa il pallone in area, si gira e batte Meret ma l'arbitro Manganiello annulla il gol per un tocco di braccio dell'attaccante viola. Nonostante le molte proteste dei giocatori viola e dell'allenatore Palladino la decisone è poi stata confermata dal Var. La Fiorentina non molla e continua a cercare il gol del pareggio: al 41' ci prova anche Dodo di testa dalla destra, su lungo traversone di Parisi dalla sinistra, ma la palla finisce alta sopra la traversa.

Primo tempo che finisce nella metà campo del Napoli ma il risultato non cambia. La ripresa inizia con gli stessi ventidue del primo tempo ma passano otto minuti e il Napoli raddoppia: Moreno recupera palla in area su Anguissa ma la perde subito e nel successivo intervento invece di prendere la sfera colpisce in pieno il giocatore del Napoli e all'arbitro Manganiello non resta che fischiare il calcio di rigore realizzato poi da Lukaku. Palladino cerca di ricorrere ai ripari inserendo Gosens e Colpani (58') per Parisi e Moreno. Nonostante il doppio svantaggio la Fiorentina prova a riaprire la partita ma al 60' ci metto lo zampino anche un po' di sfortuna: Mandragora viene murato da Meret dall'altezza del dischetto di rigore, sul proseguo dell'azione ci provano anche Beltran e Colpani ma la palla non entra. Un minuto dopo ancora Beltran, questa volta di testa da dentro l'area del Napoli, sfiora il gol col la palla che finisce di poco sul fondo. Ma è il Napoli al 67' a chiudere la partita: Anguissa dalla sinistra mette un pallone basso in area viola dove arriva Comuzzo ma il difensore viola sbaglia a calciare il pallone che arriva sui piedi di McTominay che solo davanti a De Gea non ha problemi a segnare il terzo gol per gli azzurri. Il finale di partita diventa ordinaria amministrazione fino al triplice fischio finale con il Napoli di Conte che chiude il girone d'andata in testa alla classifica.

