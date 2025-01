Serie A: Fiorentina-Napoli 0-3 DIRETTA e FOTO

In campo Fiorentina-Napoli 0-3

LA DIRETTA

LA VIGILIA

Palladino, Napoli tosto ma vogliamo continuare a crescere

"Ci aspetta una partita difficile, contro una delle squadre favorite per lo scudetto, piena di grandi giocatori e guidata da un grandissimo allenatore che stimo molto. Ma davanti ai nostri tifosi vogliamo e faremo di tutto per toglierci una bella soddisfazione''. Lo ha detto Raffaele Palladino presentando la gara di domani alle 18 al Franchi con il Napoli contro cui la Fiorentina, reduce dal 2-2 ottenuto in casa della Juventus, inaugurerà il 2025. "Da Torino ci portiamo dietro una buona prestazione contro un grande avversario,, oltre a fiducia e consapevolezza e fiducia - ha proseguito il tecnico viola attraverso i canali del club - Adesso bisogna continuare a crescere e ad affrontare le grandi sfide con questa mentalità".

Conte, il Napoli a Firenze senza Politano e Kvaratskhelia

"Politano e Kvaratskhelia non sono tra i convocati per Firenze. È stata una settimana con qualche intoppo di piccoli infortuni". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Antonio Conte, alla vigilia del match contro la Fiorentina. "Gli imprevisti - ha spiegato Conte - fanno parte della stagione. Finora siamo stati più che bravi a sopperire, da Lobotka, Gilmour. Ora lo stiamo facendo con Buongiorno, con Kvara dopo il problema al ginocchio che non è ancora del tutto guarito, ma ha avuto un affaticamento muscolare. C'è anche l'assenza di Politano, cercheremo di fare come in passato di sopperire col lavoro di squadra".

