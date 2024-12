Serie A: Juventus-Fiorentina 2-1 - DIRETTA e FOTO

In campo Juventus-Fiorentina 2-1 per la 18esima giornata di Serie A

Juventus FC vs ACF Fiorentina

La sfida è stata sospesa per circa 2 minuti dall'arbitro Mariani di Aprilia. Dopo 6 minuti, infatti, dal settore occupato dai tifosi viola si sono alzati alcuni cori discriminatori contro Dusan Vlahovic, ex della sfida oggi in bianconero. "Il ripetersi di tali cori può comportare la sospensione della partita" è stato annunciato dallo speaker dello Stadium. Dopo un paio di minuti di stop, la gara è ripresa con il risultato fermo sullo 0-0

GOL

Juventus-Fiorentina 2-1. Al 48' Thuram per il nuovo vantaggio bianconero. Per lui doppietta questa sera



Juventus-Fiorentina 1-1. Al 38' pareggio di Kean per la Viola. Splendido cross di Adli per l'attaccante che sfrutta un buco incredibile di Kalulu e batte un incolpevole Di Gregorio.



Juventus-Fiorentina 1-0. Al 20' gol di Thuram. Azione splendida del giocatore juventino, bravo a mettersi in proprio e ad incunearsi nell'area di rigore della Fiorentina prima di battere De Gea con un tiro veloce e preciso.

LA DIRETTA

