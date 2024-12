Monza, esonerato Alessandro Nesta

Alessandro Nesta non è più l'allenatore del Monza. "AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro": si legge nel comunicato ufficiale del club brianzolo.

Nesta era arrivato lo scorso giugno per sostituire mister Raffaele Palladino. Il suo Monza, però, non è mai riuscito a decollare: buone prestazioni, ma una sola vittoria fin qui in campionato, condita da 7 pareggi e 9 sconfitte. Dopo 17 giornate il Monza è ultimo in classifica in serie A a quota 10 punti, a 5 punti dalla salvezza.

Ora il club dovrà scegliere il sostituto in vista della delicata sfida contro il Parma, in programma sabato 28 dicembre alle 15.

Quinta panchina che salta in A

Quella del Monza é la quinta panchina che salta dall'inizio del campionato di serie A. Il primo a perdere il posto é stato Daniele DE ROSSI, esonerato dalla Roma lo scorso 18 settembre (dopo la 4/a giornata), per sostituirlo con Ivan JURIC, a sua volta licenziato dopo due mesi. Fatale al croato il ko casalingo con il Bologna alla 12/a giornata. Ora i giallorossi sono nelle mani di Claudio RANIERI.

Sempre il 12/o turno, in concomitanza con la sosta, é stato l'ultimo di Luca Gotti con il Lecce, che lo ha esonerato dopo il pareggio interno contro l'Empoli. In Salento é arrivato Marco GIAMPAOLO.

Quindi é stata la volta di Alberto GILARDINO che, a metà novembre, ha lasciato il Genoa al francese Patrick Vieira. Oggi é toccato ad Alessandro NESTA, esonerato dopo la 17ma giornata. L'ex difensore di Lazio e Milan lascia i brianzoli all'ultimo posto in classifica con 10 punti ed una sola vittoria.

