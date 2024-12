'Tutto bene'. Donnarumma rassicura sui social dopo il tremendo scontro con Singo

"Tutto bene". Il giorno dopo il brutto scontro di gioco con Wilfried Singo nel primo tempo della partita tra il Monaco e il suo Paris Saint Germain, in cui ha rischiato gravi traumi, Gianluigi Donnarumma si è fatto vivo sui social per tranquillizzare i tifosi, pubblicando una foto che lo ritrae rilassato sul divano di casa e con in braccio l'amato barboncino.

Una vistosa benda copre la guancia destra del giocatore, colpita dai tacchetti dell'ex granata Singo mentre il portiere del club francese e dell'Italia stava effettuando un'uscita bassa.

"Trauma facciale con ferite multiple". Il giorno dopo il tremendo scontro con Singo in Monaco-Psg arriva la prima diagnosi dello staff medico del club parigino sulle condizioni di Gianluigi Donnarumma, colpito al volto dallo scarpino destro dell'ex del Torino.

Le immagini dell'infortunio di Donnarumma, e del taglio al viso che ha richiesto dieci punti di sutura, sono diventate immediatamente virali sul web e ora sono da chiarire i tempi di recupero del portiere del Psg e della nazionale italiana.

Nel primo bollettino medico si riferisce appunto di "Trauma facciale con ferite multiple", ma Donnarumma, tornato ieri in tarda serata a Parigi con i compagni, oggi si sottoporrà a nuovi esami medici nella giornata, "per valutare l'entità del colpo e le lesioni facciali visibili. Dovrà rimanere inattivo per diversi giorni", come fa sapere il Psg nel suo report ufficiale. L'ex Milan ha quindi chiuso anzitempo il suo 2024 calcistico.

Intanto a Donnarumma sono arrivate, tramite Instagram, le scuse di Singo. "Ci tengo a porgere le mie scuse a Gianluigi Donnarumma - il messaggio dell'ex granata -. Il mio gesto non era ovviamente volontario, soltanto successivamente ho potuto constatare che avesse una ferita importante al viso. Ti auguro pronta guarigione".

Neanche un cartellino giallo per l'ex granata (che era già ammonito), mentre il numero uno dei parigini ha lasciato il posto a Safanov intorno al 20esimo.Donnarumma non avrebbe per nulla apprezzato la mancanza di sanzioni nei confronti di Singo da parte dell'arbitro François Letexier e nei corridoi dello stadio durante l'intervallo avrebbe esposto il suo disappunto al direttore di gara.



