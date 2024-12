Conference League: Guimares-Fiorentina 1-1

Guimares-Fiorentina 1-1 LA CRONACA

La Fiorentina pareggia 1-1 con il Vitoria a Guimaraes e termina la prima fase della Conference League al terzo posto ed evita di giocare le due partite di playoff di febbraio. Una gara in gran parte di sofferenza per la squadra di Palladino, che in chiave qualificazione deve molto al 7-0 inflitto al Lask ed alla differenza reti.





La Fiorentina parte bene e nei primi dieci minuti ha due occasioni gol: al 5' Gudmundsson manda in porta Kouame, il quale perde il tempo, scivola e pasticcia e si fa recuperare prima di tirare in porta; al 9' è bravo Quarta a recuperare palla e ribaltare il fronte con la scelta del passaggio che va su Ikoné che punta e calcia da dentro l'area del Vitória Guimarães ma sbaglia completamente il tiro, con al centro che c'era solo solo Beltran che aspettava il pallone per segnare. Fiorentina padrona del campo per la prima metà del primo tempo, poi i padroni di casa iniziano a essere più pericolosi andando a pressare alta la Fiorentina.

Al 19' i portoghesi si fanno vedere dalla parte di Terracciano con Nuno Santos che va al tiro da fuori area, la palla in diagonale finisce sul fondo. Sei minuti e ancora un pericolo per la formazione di Palladino: tiro da fuori area respinto da Terracciano, poi sul tap-in Gustavo Silva spedisce il pallone in curva. È il preludio al gol del vantaggio per il Vitória Guimarães che arriva al 32' grazie a Gustavo Silva: ancora un errore della Fiorentina, in fase d'impostazione uscendo dalla propria area, Kaio recupera la sfera va sul fondo e mette al centro un pallone che l'attaccante dei portoghesi deve solo spingere in rete, con Terracciano che non arriva. Fiorentina che nei minuti finali del primo tempo non riesce a essere più pericolosa.

A inizio ripresa Palladino lascia negli spogliatoi Comuzzo e Richardson per Ranieri e Adli. I viola, però, continuano ad avere problemi nella manovra e nel contenere gli avversari. Ecco che allora arrivano anche gli ingressi di Kean e Colpani, per Gudmundsson e Ikone. Fiorentina che al 66' avrebbe anche l'occasione di pareggiare proprio con Kean, ben servito dentro l'area da Beltran, ma il centravanti viola si mangia il gol tirando addosso al portiere Varela da dentro l'area piccola. I portoghesi rispondono al 74' con un gran tiro da fuori area di Kaio che trova una gran risposta in volo di Terracciano.

Palladino si gioca anche la carta Gosens per Parisi. Al 78' i viola sono anche sfortunati: da dentro l'area avversaria prima Kean e poi Beltran provano a segnare ma trovano sempre la respinta di piede dei difensori di casa. Il gol della Fiorentina, però, è vicino e arriva all'86': azione che si sviluppa a destra, cross teso di Dodo, non ci arriva Quarta ma smanaccia il portiere Varela, sfera che arriva sul secondo palo dove c'è Mandragora che mette il pallone sotto la traversa.







