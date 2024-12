Conference League: Guimares-Fiorentina 1-0 DIRETTA e FOTO

Guimares-Fiorentina 1-0 in campo DIRETTA per la Conference League

GOL

Guimares-Fiorentina 1-0 - Al 33' Gustavo porta in vantaggio i padroni di casa

Il tecnico della Fiorentina, Palladino

LA VIGILIA IN CASA VIOLA

Una vittoria per accedere direttamente agli ottavi di finale di Conference League: questo l'obiettivo della Fiorentina che domani alle 21 ora italiana affronterà in trasferta il Vitoria Guimaraes. Una partita, la sesta della prima fase del torneo, che è un vero scontro diretto considerando la classifica delle due squadre nel maxi girone guidato dal Chelsea, unica formazione a punteggio pieno e già qualificata: i viola sono terzi con 12 punti frutto di quattro successi (l'unica sconfitta è arrivata in casa dell'Apoel Nicosia), i portoghesi ancora imbattuti sono secondi con 13 punti grazie a 4 vittorie e un pareggio. Dunque non s'annuncia una partita facile per la Fiorentina che oltre a non poter contare sul sostegno dei propri tifosi, che devono smaltire la seconda delle due giornate di divieto di trasferta per i fatti di San Gallo, ha dovuto affrontare un viaggio disagiato: il volo previsto oggi per le 14,30 dall'aeroporto Vespucci di Firenze è stato cancellato per la nebbia, pertanto la squadra si è vista costretta a raggiungere l'aeroporto Galilei di Pisa accumulando oltre due ore di ritardo, cosa che ha fatto slittare alle 22 la conferenza stampa di Raffaele Palladino prevista da programma alle 18,45 portoghesi (19,45 italiane).

Il tecnico viola ha convocato 23 giocatori fra i quali Pongracic al rientro dopo aver saltato le ultime due gare per problemi fisici. Non sono partiti Cataldi e Sottil alle prese con la tonsillite, oltre a Biraghi destinato ad essere ceduto a gennaio. Capitolo formazione: previsti al solito alcuni cambi, con il ritorno fra i titolari di Terracciano, Quarta, Parisi, Mandragora e Ikoné, i dubbi maggiori riguardano l'attacco dove Kean e Kouamé sono in ballottaggio per una maglia a meno che l'ivoriano non venga spostato sulla fascia sinistra, in questo caso il ballottaggio riguarderebbe Gudmundsson e Beltran. ''Il viaggio è stato faticoso ma ci adattiamo a tutto e dunque saremo pronti per questa importante partita - ha dichiarato Palladino - Ho ritrovato un gruppo carico, si è allenato un giorno senza di me sempre in maniera professionale grazie anche al mio staff. Sappiamo che domani sarà una partita difficile ma la Fiorentina è motivata e vuole riscattare la sconfitta di Bologna''. Inevitabile un pensiero su Edoardo Bove riabbracciato sabato scorso: ''Il suo sorriso ci dà tanta forza, non è facile sostituire un giocatore duttile come lui ma sono certo che troveremo gli automatismi giusti''.



