Coppa Italia: in campo Atalanta-Cesena 4-0 DIRETTA GOL e FOTO

Atalanta Cesena 4-0 in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia a eliminazione diretta

Atalanta-Cesena

GOL

Atalanta-Cesena 4-0 - Al 35' la Dea cala il poker con un'altra rete di De Ketelaere, per lui doppietta

Atalanta-Cesena 3-0 - Al 27' terza rete degli uomini di Gasperini con Samardzic

Atalanta-Cesena 2-0 - All'8 il rappoppio di De Ketelaere

Atalanta-Cesena 1-0 - Al 5' Zappacosta porta subito in vantaggio la Dea

LA VIGILIA

Sead Kolasinac, Ederson e Ademola Lookman restano fuori dalla lista dei 20 convocati dell'Atalanta. L'allenatore Gian Piero Gasperini, che in attacco porta invece Vanja Vlahovic dell'Under 23, ha deciso di tenere a riposo un big per reparto. I nerazzurri devono fare a meno anche dello squalificato Cuadrado e degli infortunati Ruggeri, Scalvini e Scamacca. I portieri sono Rui Patricio, Carnesecchi e Rossi; in difesa Djimsiti, Godfrey, Hien, Kossounou e Toloi; esterni Bellanova, Palestra e Zappacosta; centrocampisti Brescianini, De Roon, Pasalic, Samardzic e Sulemana; in attacco De Ketelaere, Retegui, Vlahovic e Zaniolo.

"La Coppa Italia rimane un obiettivo della stagione anche per la formula con cui è costruita. C'è l'opportunità di arrivare subito in alto e giocarci la possibilità di andare in semifinale e in finale". Così il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini alla vigilia dell'ottavo di finale a Bergamo contro il Cesena, forte del primato in campionato: "Parlare di scudetto alla sedicesima giornata non ha senso e non significa essere più forti - obietta il tecnico nerazzurro -. Ci sono tante squadre in pochi punti. Noi puntiamo a diventare più forti come squadra, il calcio non è uno sport di singoli".

Il momento dei bergamaschi è positivo, ma con qualche distinguo: "A Cagliari abbiamo avuto un po' di fortuna nel primo tempo, ma nel secondo tempo abbiamo fatto bene meritandoci il vantaggio e la vittoria. Non sempre è possibile giocare benissimo novanta minuti". La giornata di lunedì per l'Atalanta è stata all'insegna dei premi: "Il Pallone d'Oro africano a Lookman e la benemerenza civica del Comune di Bergamo a De Roon sono trofei anche per me. Io vengo dai settori giovanili, l'obiettivo è sempre stato migliorare i giocatori. E' tutto l'ambiente Atalanta che li mette nelle condizioni di farlo: sono loro a avere i mezzi, noi possiamo solo aiutarli a tirarli fuori". Infine, su un attaccante che sembra recuperato: "Zaniolo sono due partite che segna, sotto l'aspetto atletico e dinamico è cresciuto dopo un lungo infortunio. Per lui come per altri parla il campo", conclude Gasperini.

