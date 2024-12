Serie A: in campo Bologna-Fiorentina 0-0 DIRETTA

In campo Bologna-Fiorentina 0-0 DIRETTA

"Tutta la Fiorentina, la famiglia Commisso, Rocco, Catherine e Joseph, la squadra e il club si stringono attorno a Raffaele ed esprimono sincero cordoglio per la scomparsa della madre Rosa". E' il messaggio che la Fiorentina, tramite i propri canali social, ha indirizzato a Palladino, colpito dal decesso della mamma a poche ore da Bologna-Fiorentina. L'allenatore non sarà in panchina al Dall'Ara. Al suo posto il vice Stefano Citterio.

