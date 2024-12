Serie A, in campo Monza-Udinese DIRETTA

Per la 15ma giornata della Seria A di calcio, in campo Monza-Udinese DIRETTA

"Ho sempre pensato di vincere, dal primo minuto. Gli alibi non li ho cercati neanche quando avevamo 6-7 giocatori infortunati e non li do alla squadra. Le partite ora sono difficili e delicate per tutti: sono convinto che se questa squadra scavalla, il lavoro porterà risultati. Non cerco alibi, non cerco niente": così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, alla vigilia della sfida contro l'Udinese.

"Manca un pezzo, dobbiamo convincere più giocatori possibile a determinare. Sembra sempre che manchi poco, ma questo poco è grande: dobbiamo dare la strattonata", aggiunge. Contro i bianconeri, Nesta recupera al 100% Daniel Maldini e avrà diversi giocatori con più minuti nelle gambe dopo il turnover e il ko in Coppa Italia a Bologna:

"Quando qualcosa non va come si vorrebbe, come con il Genoa e nell'ultimo periodo, bisogna analizzare la situazione con lucidità. Non cambieremo la nostra direzione, cambieremo il portiere e un attaccante. Per quanto riguarda il sistema di gioco, non posso rivelarvi come giocheremo a Monza, perché per noi è un vantaggio saper giocare con due moduli diversi". Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando il posticipo del lunedì.

"Non è mai un bene quando in una settimana si perdono due giocatori importanti - ha rilevato il tecnico tedesco -. Per Okoye era la prima stagione da titolare fisso dell'Udinese e, purtroppo, si è infortunato. E' un rischio che nel calcio c'è, ma abbiamo due portieri a disposizione che possono sostituirlo fornendo buone prestazioni: domani tocca a Sava. Davis a fine allenamento ha sentito un fastidio muscolare che può capitare, penso che possa recuperare abbastanza velocemente, ma bisogna vedere quando sarà, perché ora non si può essere precisi. Dovremo aspettare almeno 2-3 settimane".

Circa gli avversari, l'allenatore dei friulani ha ricordato che "il Monza è una buona squadra, al momento non hanno raggiunto i risultati che si aspettavano, hanno perso a volte di misura e hanno a disposizione giocatori di qualità con grande corsa. Hanno uno dei migliori giocatori riguardo il colpo di testa che impegnerà molto i difensori sulle palle alte. Dovremo essere attenti, cercando di portare in campo il nostro modo di giocare. Sappiamo che non sarà una partita facile e non dobbiamo auto crearci delle sorprese. Sarà fondamentale portare a casa punti".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA