Serie A, in campo Venezia-Como DIRETTA

Per la 15ma giornata della Serie A di calcio, in campo Venezia-Como 1-1 DIRETTA

Dopo il pareggio nel derby contro il Monza, il Como si appresta ad affrontare il secondo scontro diretto consecutivo per la salvezza. La squadra di Cesc Fàbregas sarà impegnata domenica alle 18 in casa del Venezia, fanalino di coda distante soltanto 3 punti dai lariani.

Per la sfida in laguna, il tecnico spagnolo potrà fare affidamento sul rientro dalla squalifica di Alberto Dossena e il recupero dall'infortunio di Luca Mazzitelli, ma dovrà fare ancora a meno di Sergi Roberto: l'obiettivo è quello di recuperare il centrocampista per la sfida contro la Roma.

Possibile qualche cambio in attacco, con Andrea Belotti pronto a cominciare la sfida del Penzo dal primo minuto al posto di Patrick Cutrone, a secco di gol dalla doppietta al Verona di fine settembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA