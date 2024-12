Serie A, Juventus-Bologna 2-2

Per la 15ma giornata della Serie A di calcio, in campo Juventus-Bologna 1-2 CRONACA

Tra la pausa per le nazionali e le tre trasferte di fila, lo Stadium è rimasto chiuso per quasi un mese.

Ora la Juventus è pronta a tornare davanti alla sua gente e troverà il pubblico delle grandi occasioni:

"Ringrazio ancora una volta i tifosi che ci sosterranno, insieme a loro possiamo fare una bella prestazione - dice Thiago Motta a proposito del sold out annunciato per la sfida contro il Bologna, la squadra che lo ha consascrato come allenatore emergente - anche se l'importante è ciò che faremo noi in campo: siamo concentrati per affrontare al meglio questa partita". Anche perché i rossoblù sono in forma e per Thiago Motta non è una gara come tutte le altre: "Stanno bene, giocano molto in verticale e metteranno grande intensità - spiega sulla sua ex squadra - e a Bologna ho passato due anni bellissimi, sia a livello umano sia a livello sportivo".

Però a tanti tifosi emiliani non è andato giù il suo passaggio in bianconero: "Per il resto niente da aggiungere", chiude la questione Thiago Motta. La sua Juve deve superare questa forma di "pareggite" acuta che l'ha contraddistinta in tutto il 2024, in campo ci saranno tanti ritorni: "Vlahovic sta bene ed è a disposizione, siamo contenti del suo recupero così come per quelli di Savona e Adzic" le armi in più che avrà per ritrovare una vittoria che manca proprio dall'ultima sfida casalinga dello scorso 9 novembre, il 2-0 nel derby contro il Toro. La lista degli assenti, però, continua a rimanere lunga: "Non ci saranno Milik, Bremer e Cabal, poi aspettiamo i ritorni di Nico Gonzalez, Douglas Luiz e McKennie, speriamo il più presto possibile" spiega Thiago Motta su chi salterà la gara contro il Bologna. Nella sua testa c'è l'idea di puntare subito su Vlahovic, ma Weah potrebbe comunque giocare: nell'ultima Juve provata alla Continassa c'era l'americano insieme a Conceicao e Koopmeiners, con Yildiz che potrebbe rifiatare anche in ottica Champions, con il big-match di mercoledì contro il Manchester City che sarà delicatissimo in chiave qualificazione.

In porta si rivedrà Di Gregorio, a centrocampo e in difesa non sono previste rotazioni con le coppie Locatelli-Thuram in mediana, Gatti-Kalulu dietro e Danilo-Cambiaso sulle corsie. Intanto, negli ultimi giorni Buffon è tornato a parlare di Juve: "Manca personalità? Normale, è una squadra rinnovata e ha deciso di sposare un credo che può essere giusto che è quello del gioco. L'allenatore è quello che sta dimostrando di avere più leadership" ha detto l'ex portiere a Juventibus, la video community bianconera. E Thiago Motta ha commentato così: "Prendo le sue parole con piacere e stima, per il giocatore e per l'uomo. Abbiamo condiviso tante belle cose, lo ringrazierò sempre per ciò che ha fatto: le sue parole e i suoi commenti sono sempre per il bene della Juve ".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA