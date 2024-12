Serie A, in campo Roma-Lecce DIRETTA

Per la 15ma giornata della Serie A di calcio, in campo Roma-Lecce 2-1 DIRETTA

Il mese della verità per la Roma comincia contro il Lecce, la prima gara di sei che chiuderanno un 2024 complicato per i giallorossi, visti i quattro allenatori cambiati e una stagione che dopo quattordici giornate proietta Dybala e compagni ad appena 13 punti, gli stessi dei pugliesi, e a 2 lunghezze dalla zona retrocessione.

Ecco dunque che la sfida dell'Olimpico si trasforma in un vero e proprio scontro per la salvezza.

E che il momento sia delicato si capisce anche dalla presenza di Ryan Friedkin a Roma.

La proprietà americana, infatti, mancava dalla Capitale dall'esonero di Daniele De Rossi. Anche il casting per Claudio Ranieri fu gestito da remoto con il licenziamento di Ivan Juric che avvenne a distanza perché proprio il giorno prima della gara fatale con il Bologna i Friedkin decisero di rinviare il viaggio in Italia.

Contro il Lecce, invece, Ryan Friedkin sarà allo stadio e in queste ore a Trigoria ha parlato anche con l'attuale tecnico giallorosso per fare il punto di queste prime settimane alla guida della Roma. Ranieri, poi, sarà anche l'uomo con il quale la proprietà sceglierà il futuro allenatore giallorosso, visto che dopo il 30 giugno resterà nel club ma come dirigente e consulente diretto degli americani. Le interlocuzioni sono già cominciate perché le stagioni vanno programmate per tempo, ma il focus principale resta sull'anno in corso e una rotta da riprendere visto che l'ultimo successo è datato 31 ottobre nella gara all'Olimpico contro il Torino.

Decisivo, in quella circostanza, Dybala, costretto a giocare falso nove per l'assenza di Dovbyk e non è escluso che questa soluzione possa riproporsi con il Lecce perché il centravanti ucraino non è ancora al meglio. Per ora è convocato, ma se giocherà titolare o meno verrà deciso solo a ridosso del fischio d'inizio. Non ci sarà invece Cristante a causa di una distorsione alla caviglia, mentre sono recuperati Hummels ed Hermoso.

