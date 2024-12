Serie A: in campo Genoa-Torino 0-0 DIRETTA

Punta la prima vittoria casalinga il Genoa di Vieira che dopo aver conquistato 4 punti nelle sue due prime gare alla guida dei rossoblù è atteso sabato dalla sfida al Torino.

Il successo di Udine ha permesso al tecnico di lavorare con maggiore serenità e al gruppo di inanellare il quarto risultato utile consecutivo.

Contro i Granata Vieira dovrà fare a meno dello squalificato Vasquez in difesa con due elementi in ballottaggio per sostituirlo: Vogliacco e Matturro.

Confermate le assenze di Ekuban, Malinovskyi, De Winter, Ekhator ed Ahanor, il resto della rosa è a disposizione e potrebbe aumentare il minutaggio dei giocatori reduci da infortunio come Vitinha e Messias ma anche di chi è arrivato da svincolato come Balotelli e Pereiro.

Di sicuro si attende spettacolo sugli spalti con 31800 biglietti già venduti, di cui oltre 1500 per il settore ospiti, al momento sarebbe così la terza gara con maggiore presenza per il Genoa in stagione. Domani l'ultima rifinitura al termine del quale Vieira diramerà la lista dei convocati.

Il Torino deve uscire dalla crisi, l'appuntamento di Marassi contro il Genoa è di quelli da non fallire. Il tecnico Vanoli cerca soluzioni per guarire dalla sterilità offensiva dell'ultimo periodo, con i granata che hanno realizzato una sola rete nelle ultime cinque giornate di campionato.

Si va verso la conferma del tandem Adams-Sanabria, mentre a centrocampo si dovrebbe rivedere Vlasic dal primo minuto al fianco di Ricci e Gineitis. Sulle corsie laterali sono in leggero vantaggio Vojvoda e Lazaro, in difesa invece Vanoli sceglie la linea della continuità: per la quarta gara consecutiva si va verso il terzetto Walukiewicz-Coco-Masina davanti al portiere Milinkovic-Savic.

