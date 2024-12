Serie A: in campo Inter-Parma 0-0 DIRETTA

In campo Inter-Parma 0-0 DIRETTA

L'Inter riparte dai suoi big a San Siro contro il Parma, a conferma che in questo momento per il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi c'è da pensare soprattutto a non far scappare il Napoli.

Dopo lo choc di Firenze, così, e dopo una rara settimana libera di impegni, Lautaro Martinez e compagni si sono preparati al meglio per sfidare i gialloblu, a caccia di tre punti che (aspettando la data del recupero per la gara contro la Fiorentina) permetterebbero all'Inter di tornare a -1 dal Napoli.

Inzaghi infatti sceglierà ancora la formazione titolare vista nei 17' del Franchi prima della sospensione per il malore di Edoardo Bove, considerando che tra i giocatori che erano assenti in Toscana recuperererà il solo Carlos Augusto per la panchina mentre rimarranno ai box ancora Acerbi e Pavard (che potrebbe tornare tra fine mese e inizio 2025).

Si ripartirà così da una difesa con scelte pressoché obbligate visto che gli unici disponibili sono Bisseck, De Vrij e Bastoni davanti a Sommer in porta. Una retroguardia che punta a confermare anche il buon momento a livello difensivo per i nerazzurri, che sono riusciti a mantenere la porta inviolata in quattro delle ultime sei partite di campionato

Sulle fasce invece Dumfries è in vantaggio nuovamente su Darmian (considerando che l'ex Parma, per la sua duttilità, potrebbe servire anche in difesa in caso di necessità a gara in corso) sulla destra, mentre l'altro ex della gara Dimarco partirà titolare sulla sinistra. A centrocampo tornerà il trio formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre in attacco ci sarà ancora la ThuLa, con Thuram schierato titolare insieme a Lautaro Martinez.

Per il francese sarà tra l'altro una gara particolare, considerando che è nato a Parma quando, nel 1997, il padre Lilian ancora giocava con la maglia gialloblu. Tant'è che lo scorso maggio, quando gli emiliani centrarono la promozione in Serie A, anche Marcus celebrò a modo suo il risultato pubblicando sui social una foto insieme al padre ai tempi del Parma. Ma non farà sconti comunque ai gialloblu, in una stagione in cui si è trasformato anche in goleador: la doppietta di Verona è stata la quarta marcatura multipla in stagione in Serie A (tre doppiette e una tripletta), meglio di chiunque altro nei top campionati d'Europa.



