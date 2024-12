Serie A: in campo Fiorentina-Cagliari 1-0 DIRETTA

In campo Fiorentina-Cagliari 1-0 DIRETTA

Lapadula non al meglio per la trasferta con la Fiorentina. L'attaccante italo-peruviano era stato schierato titolare nella gara di venerdì scorso contro il Verona giocando accanto a Piccoli. Ma Nicola potrebbe ora decidere di optare per il più classico 4-2-3-1 rinunciando proprio a Lapadula.

Cinque candidati per due posti in mediana: favoriti Makoumbou e Adopo. Ma chiedono spazio anche Marin, Prati e Deiola. Dietro la punta solito ballottaggio tra Viola e Gaetano. In porta sembra scontata la conferma di Sherri.



Probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): 43 De Gea; 2 Dodo, 15 Comuzzo, 6 Ranieri, 21 Gosens; 29 Adli, 32 Cataldi; 23 Colpani, 9 Beltran, 7 Sottil, 20 Kean (1 Terracciano, 30 Martinelli, 5 Pongracic, 28 Quarta, 22 Moreno, 33 Kayode, 3 Biraghi, 65 Parisi, 24 Richardson, 8 Mandragora, 10 Gudmundsson, 11 Ikone, 99 Kouame): . All.: Palladino. Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Bove.

Cagliari (4-2-3-1): 71 Sherri; 28 Zappa, 28 Mina, 6 Luperto, 27 Augello; 8 Adopo, 29 Makoumbou; 19 Zortea, 10 Viola, 77 Luvumbo; 91 Piccoli. (1 Ciocci, 22 Scuffet, 24 Palomino, 23 Wieteska, 37 Azzi, 33 Obert, 18 Marin, 14 Deiola, 16 Prati, 21 Jankto, 70 Gaetano, 97 Felici, 30 Pavoletti, 80 Kingstone). All. Nicola. Squalificati: nessuno. Diffidati: Marin. Indisponibili: Lapadula.

Arbitro: Piccinini di Forlì

