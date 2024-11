Serie A: in campo Como-Monza 1-0 DIRETTA

In campo Como-Monza 1-0 DIRETTA

Si chiude dopo 60'' addizionali la prima frazione di gioco a Como, parziale che sorride ai padroni di casa. Nei primi 45' la gara ha mostrato dei ritmi degni di un derby, con continui capovolgimenti di fronte ma con poche e reali occasioni da gol. Numerosi i contrasti, come si può percepire dal dato dei falli commessi dalle squadre, ma il direttore di gara opta per la via della clemenza senza estrarre sanzioni, almeno sino al minuto 44' in cui il giallo viene dato a Nico Paz per un duro intervento su Mota. Decide momentaneamente l'incornata di Engelhardt al minuto 36'.

COMO-Monza: 1-0. La sblocca il Como al minuto 36', derby sbloccato da Engelhardt! Dagli sviluppi di un corner, Strefezza trova Goldaniga che con un colpo di testa crea un rimpallo che giunge dal numero 26 alla corte di Fabregas, incornata con lo specchio libero a pochi passi dalla porta e rete che si gonfia.





