Il Milan domina nella nebbia, Empoli battuto 3-0 

Milan batte Empoli 3-0 nella 14esima giornata di Serie A

I GOL

Milan 3, Empoli 0 al 69'. Tijjani Reijnders (Milan) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Youssouf Fofana in seguito a un contropiede.

MILAN-Empoli 2-0 al 44'! Rete di Reijnders. Contrasto aereo tra Pulisic e Viti, Rejinders conclude di prima intenzione e non lascia scampo a Vasquez.

MILAN-Empoli 1-0 al 19'! Rete di Morata. Il pallone arriva a Morata dopo un tiro di Leao respinto da Ismajli, lo spagnolo in area si coordina e batte Vasquez.

RIVEDI IL LIVE

LA PARTITA

Il Milan spegne l'eco dei fischi della partita contro la Juve della settimana scorsa e torna a vincere nella nebbia di San Siro battendo l'Empoli con una prova divertente e convincente, finalmente dominante. La speranza dei tifosi rossoneri è che sia davvero 'girata' la stagione del Milan, un po' come in 'girata' sono stati i gol del primo tempo di Alvaro Morata e Tijjani Reijnders che poi ha sigillato la vittoria con una doppietta nella ripresa. Ora il Milan è a sette punti dal Napoli a sei dalla zona Champions. La strada è ancora lunga ma i rossoneri non devono guardare la classifica, ma piuttosto concentrarsi sul proprio cammino per provare a recuperare il terreno perso. Contro l'Empoli, quarta difesa del campionato, il Milan riesce ad andare in gol e a trovare il tanto agognato equilibrio, segnando senza subire. Un peccato che la nebbia, tipicamente milanese, abbia offuscato un po' la vista al pubblico del Meazza. Dal secondo anello si è vista a fatica l'azione del secondo gol. Ma l'importante è centrare la vittoria, tornando a dominare anche nei match che non sono di cartello, e ottenere così la carica giusta per affrontare al meglio la sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo martedì e, soprattutto, quella contro l'Atalanta settimana prossima. Funziona tutto contro l'Empoli a San Siro, ogni reparto adempie al suo compito senza errori. Morata torna titolare dopo l'esclusione per squalifica in Champions League e segna un bel gol raccogliendo in area un tiro murato a Leao.

Lo spagnolo impatta bene e sblocca con una girata sul primo palo. Era due mesi che Morata non segnava in campionato ed è un segnale importante alla squadra oltre che alla partita. Dopo il gol il Milan crea altre occasioni nitide ma non concretizza: Pulisic tenta spesso la via della porta ma gli manca un po' di precisione. Così l'Empoli prova a rialzare la testa, si affaccia nelle zone di Maignan ma senza mai impensierirlo davvero. Ad un minuto dalla fine del primo tempo, infatti, è il Milan a segnare con Reijnders che si fa ispirare dal compagno di squadra e anche lui trova il gol in girata. Tutto facile per il Milan. Ad inizio ripresa, sussulto per i 68 mila tifosi di San Siro: Maleh dalla distanza colpisce la traversa. Ma è l'unico spavento anche per Maignan nell'intera partita. Il Milan mantiene la solidità anche nella ripresa, rischia pochissimo e trova il 3-0 al 24' con la doppietta di Reijnders su contropiede ispirato dal piede sempre preciso di Fofana. Il centrocampista era diffidato e quindi a rischio squalifica per il big match contro l'Atalanta, ma ha fatto 'una partita intelligente' come auspicato dal Fonseca.

Nell'ultimo quarto c'è spazio anche per i cambi, per dare un po' di riposo ai titolarissimi nel tour del force che coinvolge tutte le big di Serie A. Nessuno sbaglia, dagli spalti scrosciano gli applausi questa volta. Leao esce dal campo ricevendo l'acclamazione convinta di San Siro. Addirittura è Emerson Royal a ricevere un'ovazione dal pubblico dopo una scivolata in chiusura nel secondo tempo. Gli errori difensivi visti in Champions League contro lo Slovan Bratislava, almeno questa sera, sembrano risolti. La coppia Gabbia-Thiaw è quella che dà maggiori garanzie. Leao non ha segnato ma ha dato il suo contributo e chi è subentrato ha provato comunque ad incidere. Solo note positive per Fonseca e da qui il Milan deve ripartire.



