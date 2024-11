Serie A: Cagliari-Verona 1-0

Piccoli, Felici. E di nuovo vincenti. Il primo decide Cagliari-Verona. Ma è l'ex Feralpisaló a farlo diventare matchwinner: per l'esterno arrivato dalla B è il primo assist in A. La genialata però è un tocco di Makoumbou a smarcare proprio Felici. Per la squadra di Nicola un gol bello e importante: il Cagliari torna alla vittoria dopo oltre un mese: 1-0 il finale.

Per il Verona è notte fonda. E a questo punto Zanetti rischia. Gialloblu in campo impauriti, quasi terrorizzati dopo lo 0-5 con l'Inter. L'Hellas non ha giocato una brutta partita. Ma ha avuto poco coraggio. E dopo il gol si è perso. Una vittoria che significa sorpasso. Il Cagliari vola a quota quattordici. Per il Verona è la terza sconfitta consecutiva: la vittoria con la Roma è già un ricordo lontano.

Cagliari che cambia modulo e inserisce per la prima volta Lapadula dall'inizio. Zanetti cambia anche lui: quattro giocatori nuovi rispetto allo 0-5 con l'Inter. Il Verona sembra un po' impaurito, forse condizionato da quello che è successo con i nerazzurri. Squadre che si specchiano con il 4-4-2. Molto simili a centrocampo: due centrali classici e due ai lati per provarci un po' con corsa e fantasia.

Il Cagliari prova a fare subito la voce grossa e in mischia nei primi minuti sfiora due volte il gol con Mina e Piccoli. Al 34' su corner, ancora Cagliari pericoloso con Zappa: paratona di Montipó su colpo di testa insidioso e ravvicinato. Nel finale di primo tempo prima buona occasione anche per l'Hellas: Lazovic tira fuori dopo un numero di Bradaric sulla sinistra.

Nella ripresa il Verona, per quanto timido, al 12' scheggia la traversa su testa di Lavozic dopo una bella combinazione che porta Tchachoua al cross. Subito dopo Lapadula sfiora il gol in mischia. Per l'assalto finale Nicola toglie una punta per tornare al vecchio e caro 4-2-3-1. Ma è una partita che non vuole saperne di uscire dai binari dell'equilibrio.

Al 21' però l'equilibrio si spezza: genialità di Makoumbou che invita Felici sul fondo. Da lì l'ex Feralpisaló azzecca il suo primo assist in A. E fa segnare a Piccoli il quarto gol stagionale. La partita si anima. Serdar potrebbe pareggiare subito, ma Mina, sdraiato davanti a Sherri, salva in qualche modo. La voglia di rimonta però si ferma qui. Perchè le altre occasioni sono per Felici, scatenato, Viola e Obert. Verona a testa bassa. E anche i tifosi a Cagliari, che speravano in un pronto riscatto, non accettano le scuse dei giocatori.

Cagliari (4-4-2): Sherri, Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea (15' st Felici), Makoumbou, Marin (1' st Adopo), Luvumbo (37' st Obert), Piccoli (32' st Pavoletti), Lapadula (15' st Viola). (1 Ciocci, 22 Scuffet, 33 Obert, 14 Deiola, 16 Prati, 70 Gaetano, 37 Azzi, 21 Jankto, 80 Kingstone) All.: Nicola.

Verona (4-4-2): Montipó, Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric; Suslov (39' st Mosquera) Serdar, Belahyane (39' st Lambourde); Lazovic (28' st Harroui), Livramento (21' st Sarr), Tengstedt (28' st Kastanos). (34 Perilli, 22 Berardi, 4 Daniluc, 5 Faraoni, 21 Dani Silva, 17 Sishuba, 27 Davidowicz, 80 Cisse, 82 Corradi, 87 Ghilardi). All.: Zanetti

Arbitro: Mariani di Aprilia. Rete: 20' st Piccoli

Angoli: 7-1 per il Cagliari. Recupero: 1' e 4' Ammoniti: Marin, Coppola e Lambourde per scorrettezze. Spettatori 16162

