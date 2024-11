Champions League: Aston Villa-Juventus 0-0 e Bologna-Lille 1-2 DIRETTA e FOTO

In campo Bologna-Lille 1-2 DIRETTA e Aston Villa-Juventus 0-0 DIRETTA

GOL e MOMENTI CLOU

45+1' TRAVERSA DI DIGNE! Punizione a giro del terzino dell'Aston Villa, palla che si stampa sulla parte alta del legno della porta della Juventus!



Al 44' GOL! Bologna-LILLE 0-1! Rete di Mukau. Svarione clamoroso del Bologna con Posch che centra in pieno Beukema col rinvio, ne approfitta David per entrare in area dalla sinistra e servire Mukau. La prima conclusione viene salvata da Posch sulla linea, poi però non c'è nulla da fare sul tap-in dello stesso giocatore congolese. Francesi in vantaggio all'ultimo minuto del primo tempo.

All'8' GOL ANNULLATO AL BOLOGNA! Dallinga scatta sul filo del fuorigioco e batte Chevalier con un destro morbido che bacia il palo e gonfia la rete. Oliver convalida inizialmente ma il VAR annulla. Continua la sfortuna dei rossoblu che devono rimandare ancora una volta l'appuntamento con la prima rete in Champions.

LA VIGILIA

Vincenzo Italiano

Bologna a caccia del primo gol e della prima vittoria in Champions. Arriva il Lille per la quinta giornata della massima competizione continentale per club e per la squadra di Vincenzo Italiano è match da dentro o fuori: i rossoblù sono infatti trentunesimi, con un punto, a 4 lunghezze dalla 24esima posizione che vale l'accesso ai playoff per la qualificazione agli ottavi.

In Europa il Bologna ha pareggiato a domicilio con lo Shakhtar prima dei tre ko consecutivi con Liverpool, Aston Villa e Monaco e in campionato è ottavo, già distaccato di 10 lunghezze dalla zona Europa League e a sette punti dal sesto posto, pur dovendo recuperare una gara con il Milan. Il Lille, invece, ha battuto Atletico e Real, fermato la Juventus sul pareggio e perso solo con lo Sporting Lisbona e in Ligue 1 è quarta. Italiano recupera Ndoye e Skorupski: "Lukasz ha avuto la febbre ma è disponibile. Dan ha ancora un piccolo problema alla gamba ma userà un parastinco particolare. Sono convinto abbia i minuti giusti nelle gambe, sta bene". Rispetto alla trasferta con la Lazio dovrebbero cambiare i laterali di difesa, con l'ingresso di Lykogiannis e Posch.

Castro è favorito su Dallinga in attacco, dubbio anche in mediana, dove Pobega dopo l'espulsione con la Lazio potrebbe lasciar spazio a Moro: "Quello che è successo a Roma ha penalizzato la squadra e lui lo sa. La testa e l'aspetto mentale sono fondamentali sempre. Il ragazzo era dispiaciuto e ha fatto un discorso al gruppo: è stato un bel modo di reagire, ma queste cose non dovranno più succedere, anche perché ci era già capitato una volta".

Vlahovic

La Juventus continua a perdere i pezzi, Vlahovic non ha recuperato e si è perso per strada pure McKennie per un altro fastidio muscolare. "E speriamo che la burocrazia non ne fermi altri..." la battuta di Thiago Motta per aprire una conferenza stampa cominciata con oltre mezz'ora di ritardo per alcune problematiche burocratiche, appunto, all'aeroporto di Birmingham, alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Aston Villa. La situazione in infermeria, però, è davvero grave, perché gli assenti saranno otto e proprio in mattinata Cabal si è operato a Lione dopo l'infortunio al ginocchio

"Di certo non è una casualità, ma dico anche che succede a tutti e non serve assolutamente creare un dibattito adesso perché non sarebbe costruttivo - la risposta dell'allenatore - ma dobbiamo solo pensare a ciò che stiamo facendo: dare di più e pensare al bene della squadra, è l'unico modo per affrontare questa situazione". E' particolare anche il fatto che abbia deciso di non convocare alcun giovane della Next Gen o Primavera per la trasferta a Birmingham: "Portarli e sapere di non utilizzarli non serve a nulla, anche perché bisogna meritarsi di fare il salto nella nostra prima squadra - spiega Thiago Motta - e, in ogni caso, sono tranquillo e convinto che i giocatori presenti faranno una grande prestazione nei 90 minuti".



