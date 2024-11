Champions League: Slovan Bratislava-Milan DIRETTA

Champions League: Bratislava-Milan 1-1 (DIRETTA)



24' GOL! SLOVAN BRATISLAVA-Milan 1-1! Rete di Barseghyan! Contropiede fulminante dei padroni di casa, con i rossoneri messi malissimo in occasione di un calcio d'angolo a loro favore: Barseghyan porta palla in un coast-to-coast fino all'area di rigore avversaria, poi batte Maignan con uno scavetto mancino.

21' GOL! Slovan Bratislava-MILAN 0-1! Rete di Pulisic! I rossoneri approfittano della linea alta dello Slovan, con Abraham che va via con un tunnel a centrocampo, per poi imbucare per Pulisic: il giocatore americano porta palla fin dentro l'area di rigore, poi conclude ad incrociare con il destro, infilando verso sinistra.



FORMAZIONI UFFICIALI:

Il Milan conferma il 4-2-3-1: Maignan – Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez – Fofana, Reijnders – Chukwueze, Pulisic, Okafor – Abraham.



FORMAZIONI UFFICIALI:

Lo Slovan Bratislava si dispone con un 3-4-3: Takac – Bajric, Kashia, Voet – Blackman, Kucka, Savvidis, Medvedev – Barseghyan, Strelec, Metsoko.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA