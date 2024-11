Il Genoa ha esonerato l'allenatore Alberto Gilardino. Il colpo di scena stamani dopo un incontro con la dirigenza. La scelta sarebbe dovuta ai risultati poco confortanti anche se Gilardino è reduce da quattro punti in due partite. Al suo posto sarebbe stato preso Patrick Vieira, che l'anno scorso ha allenato in Francia. La decisione non è ancora ufficiale ma è confermata da ambienti della società.

