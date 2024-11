Il Como scappa, Vogliacco lo riprende nel recupero

Il Como sfiora l'impresa al Ferraris con Da Cunha ma Vogliacco in pieno recupero regala il pareggio al Genoa al termine di una gara difficile e ricca di interruzioni. Un punto che permette agli ospiti di interrompere la striscia negativa di tre sconfitte consecutive e al Genoa di inanellare il secondo risultato positivo consecutivo come era accaduto solo nelle prime due giornate. Gilardino conferma la squadra che ha vinto a Parma con il solo Sabelli al posto di Zanoli e si affida alla coppia offensiva Pinamonti ed Ekhator.



Fabregas risponde con Cutrone prima punta supportato dal trio Fodera, Paz e Strefezza. Genoa che soffre da subito il possesso palla del Como con i lariani pericolosi già all'ottavo su calcio di punizione di Strefezza bloccato da Leali. I padroni di casa faticano a costruire e gli ospiti controllano il gioco impegnando la difesa con Paz al sedicesimo.

Un minuto dopo errore di Pinamonti in fase di costruzione dalla propria trequarti con l'attaccante che sbaglia il passaggio, ne approfitta Fodera che serve Paz, lo spagnolo naturalizzato argentino tocca subito per Da Cunha che dal limite batte Leali con una botta potente e precisa. I rossoblù faticano a rispondere e rischiano di subire in contropiede al 35' quando Fodera si fa respingere il raddoppio da Leali, sul ribaltamento di fronte Pinamonti serve Ekhator che in area non riesce però a superare Reina bravo in uscita. Un solo cambio nell'intervallo con Gilardino che inserisce Miretti per Martin ma la gara non decolla con il gioco spesso spezzettato cosa che aiuta soprattutto la squadra di Fabregas.

I padroni di casa intanto oltre a faticare contro il continuo possesso palla degli ospiti mostrano evidenti segnali di stanchezza. Nonostante la fatica ci provano con Pinamonti al 12' ma Reina blocca e rischiano al 22' quando Cutrone su assist di Paz segna il raddoppio ma la posizione dell'attaccante è di fuorigioco come segnalato dal Var.

Gilardino si affida così a Pereiro e Balotelli, all'esordio al Ferraris e ammonito per una reazione dopo un fallo subito da Kempf, per un Genoa più offensivo che inizia a raccogliere angoli senza però concretizzare. Almeno sino al 47' quando su corner di Miretti Pinamonti prolunga sul secondo palo dove Vogliacco gira in rete per il pareggio. Gol che spegne la gioia del Como e rianima il Grifone.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA