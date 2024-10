Genoa-Fiorentina 0-0 DIRETTA e FOTO

Genoa-Fiorentina 0-0 in campo per la decima giornat di campionato

Neppure il tempo di festeggiare il roboante 5-1 di domenica sulla Roma che l'ha proiettata nell'alta classifica, la Fiorentina è già concentrata sulla delicata trasferta di giovedì contro il Genoa con l'obiettivo di proseguire la corsa.

"Vogliamo dare continuità a questo momento molto bello per noi - dichiara Raffaele Palladino attraverso i canali del club -, la squadra sta bene, le vittorie danno energia positiva e questo permette di lavorare durante la settimana in un clima di grande entusiasmo". "Vedo i ragazzi molto concentrati e questo è importantissimo. Ho rivisto tutte le prestazioni che abbiamo fatto, mai i miei giocatori hanno sbagliato l'atteggiamento, danno sempre il 100% in allenamento, una cosa che ritengo essenziale perché parte tutto da lì - prosegue l'allenatore viola -. Bisogna lavorare giorno dopo giorno, dare sempre qualcosa in più e non abbassare mai la guardia, perché tutte le partite nascondono sempre tante insidie".

Compresa quella di giovedì in casa di un Genoa affamato di punti, un ambiente che il tecnico viola conosce bene avendo vestito quella maglia quando giocava. "Loro stanno attraversando un periodo difficile ma io conosco quello stadio, è un valore aggiunto insieme alla tifoseria - sottolinea Palladino -. Senza dimenticare che nel Genoa ci sono tanti buoni giocatori, l'allenatore è bravo e conosce la sua squadra. Avranno di sicuro grande voglia di rivalsa, noi però siamo pronti e ci stiamo preparando per presentarci a questa sfida nel migliore dei modi. Per me sarà come sempre emozionante tornare in quello stadio, ma al fischio di inizio le emozioni le metterò da parte, il mio pensiero sarà tutto sulla mia Fiorentina".

Sicura l'assenza dell'ex Gudmudsson per il serio infortunio muscolare rimediato a Lecce, Palladino deve valutare le condizioni di alcuni suoi elementi, da Cataldi a Comuzzo, usciti acciaccati dal match con la Roma: per il giovane difensore, comunque, sembra esserci ottimismo ("Oggi ha lavorato a parte ma non sembra aver subito una cosa grave") anche se ogni decisione verrà presa dopo l'allenamento di domani: ''Di certo a Genova schiererò la formazione migliore - ha annunciato il tecnico - chi scenderà in campo dovrà dare il massimo perché sarà una partita difficile''.



