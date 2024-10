Pallone d'Oro: cresce l'attesa. Il Real Madrid non vola a Parigi

Ecco le posizioni nella classifica del Pallone d'oro in attesa della proclamazione prevista per le 20:45 ora italiana.

L'interista Hakan Calhanoglu si è piazzato 20/o e l'atalantino Ademola Lookman, mattatore della finale dell'ultima Europa League, che è 14/o nella graduatoria del premio di 'France Football'.

In lizza ci sono 30 calciatori 'nominati' a suo tempo, fra i quali non ci sono italiani. Al 29/o posto della graduatoria ci sono, alla pari, i due romanisti Artem Dovbyk e Matts Hummels. Quindi ecco Grimaldo del Bayer Leverkusen (28/o), Vitinha del Psg (27/o) e Declan Rice dell'Arsenal (26/o). Davanti a loro Cole Palmer del Chelsea (25/o), William Saliba dell'Arsenal (24/o), Ruben Dias del Manchester City (23/o), Antonio Rudiger del Real Madrid (22/o) e Bukayo Saka anche lui dell'Arsenal (21/o).

Pallone d'Oro verso Rodri, Vinicius e il Real non vanno a Parigi - L'aereo con a bordo la delegazione del Real Madrid che avrebbe dovuto recarsi a Parigi, partendo dall'aeroporto Adolfo Suarez di Barajas, per la cerimonia di consegna del Pallone d'Oro non è più partito. Il volo era in programma per le 15 ma, secondo quanto riferisce la stampa online spagnola, è stato cancellato dopo che al presidente del Real Florentino Perez e al suo entourage è arrivata la notizia che il premio di 'France Football' sarebbe stato vinto non da Vinicius Junior, giocatore delle 'merengues', ma da Rodri, ex Atletico Madrid, centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola che ha trionfato a Euro '24. Per Perez l'arrabbiatura è stata tale che ha deciso di non partire più. Con lui e Vinicius avrebbero dovuto recarsi a Parigi l'allenatore Carlo Ancelotti, uno dei candidati al premio di tecnico dell'anno, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Dani Carvajal, Federico Valverde e Antonio Rudiger. Invece, secondo quanto fanno sapere 'Marca' e altre fonti locali, nessuno di loro sarà al Teatro Chatelet di Parigi.

Ad oggi, lunedì pomeriggio, nessun giocatore o club sa chi ha vinto il Pallone d'Oro". Lo ha dichiarato uno degli organizzatori della cerimonia, dopo la notizia che il Real Madrid aveva deciso di boicottare la cerimonia di questa sera al 'Théâtre du Châtelet' di Parigi, avendo saputo che il riconoscimento non sarebbe andato al suo giocatore Vinicius Junior. "Tutti i club e i giocatori sono sulla stessa barca", ha aggiunto la fonte, ricordando le regole di riservatezza molto rigide stabilite per questa edizione del 2024. Dura la replica, diffusa tramite l'Afp, da parte del Real Madrid. "Se i criteri di assegnazione non designano Vinicius come vincitore, gli stessi criteri dovrebbero designare Carvajal come vincitore - sottolinea il club campione d'Europa -. Poiché non è stato così, è chiaro che il Pallone d'Oro non rispetta il Real Madrid. E il Real Madrid non va dove non è rispettato". Gli organizzatori del Pallone d'Oro hanno deciso di rinnovare quest'anno mantenendo segreta l'identità del vincitore fino alla fine, per evitare fughe di notizie alla stampa. Negli anni precedenti, il vincitore veniva rivelato pochi giorni prima della cerimonia di premiazione. Invece ora tutti i candidati sono stati invitati alla cerimonia di questa sera a Parigi, ma l'assenza annunciata dei giocatori del Real e la dichiarazione del club 'merengue' suggeriscono che né Vinicius, né Dani Carvajal né Jude Bellingham, artefici del trionfo europeo del club, vinceranno il premio. Il Pallone d'Oro viene assegnato tramite votazione di una giuria di giornalisti appartenenti ai primi cento paesi della classifica Fifa.

