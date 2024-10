Totti: "Ritorno in campo? Non è uno scherzo"

"Non è uno scherzo. Ci sono due squadre". Francesco Totti ha risposto così, in un'intervista a margine della tappa di Miami dell''EA World Legends Padel Tour', alla domanda se era una battuta quella fatta qualche giorno fa ventilando l'ipotesi di un suo ritorno al calcio giocato

. "No, non è assolutamente uno scherzo - ha aggiunto l'ex capitano giallorosso -, bisogna vedere cosa mi dicono la testa e il fisico. La testa già conosce la risposta mentre il fisico sarà da vedere come reagisce. Ci sono due squadre, chissà il prossimo anno cosa ci può riservare".

"Mi vedrete prima in campo alle finali del World Legends Padel Tour o in Serie A? Domanda difficile - aveva esordito Totti -. Posso dire che faccio in tempo a fare le finali di padel, visto che sono a fine novembre. Per il calcio, due mesi di allenamento ci vogliono".



