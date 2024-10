Serie A: in campo Inter-Juventus 0-0 DIRETTA

In campo Inter-Juventus 0-0 DIRETTA

"Senz'altro sappiamo l'importanza della partita, cosa comporta per la nostra società e per i tifosi. È la nona di campionato, sicuramente non sarà decisiva ma avrà grandissima importanza. Si affrontano due squadre che hanno avuto lo stesso cammino sia in campionato che in Champions".

Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Juventus.

"L'Inter ci arriva bene, in una striscia di cinque vittorie consecutive. Purtroppo abbiamo avuto qualche problemino che ci limiterà nelle prossime gare, ma i giocatori sono pronti. Cercherò di mettere in campo la migliore formazione per fare una grande gara contro la Juve".







Riproduzione riservata © Copyright ANSA