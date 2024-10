L'Atalanta travolge il Verona 6-1

Basta un inizio sprint all'Atalanta a Bergamo per regolare un Verona mai in gara nell'anticipo della nona giornata di Serie A. Dopo poco più di dieci minuti la Dea è già sul 2-0, il resto della gara è pura accademia dell'undici di Gasperini che vince per 6-1.

Il 5-4-1 dell'Hellas in fase di non possesso viene subito scardinato dal tridente nerazzurro che al quarto d'ora è già avanti di tre reti. Illuminanti le invenzioni di Lookman che chiude il primo tempo con una doppietta personale. Il nigeriano è ispiratore di tutte e tre le manovre d'attacco iniziali: serve subito a rimorchio De Roon per la prima rete; triangola con Retegui propiziandogli il raddoppio mancino; ed ispira il 3-0 realizzato a giro da De Ketelaere.

L'Hellas, al quinto ko nelle ultime sei giornate, prova a salvare la faccia segnando con Sarr a ridosso dall'intervallo. Ma Retegui nella ripresa fa calare il buio sull'undici veronese e sull'allenatore Zanetti, sempre più a rischio.

De Roon porta subito il punteggio sull'1-0, Retegui raddoppia. L'attaccante della Nazionale ci riprova al 12' ma manda fuori in elevazione su cross di Zappacosta. Alle soglie del quarto d'ora, sempre grazie a Lookman che apre lo spazio, ci pensa De Ketelaere a indovinare l'incrocio calciando a giro appena dentro il vertice destro dell'area.

Oltre metà primo tempo Montipò alza sopra la traversa lo stacco del centravanti azzurro ispirato stavolta da Ruggeri; quindi, Lookman vince un contrasto con Coppola per il rasoterra a fil di primo palo che vale il 4-0 al 29'. Al 35' il nigeriano gira di sinistro davanti all'area piccola il quinto gol grazie al lavoro a due di Ederson e De Ketelaere: il primo prende il fondo a Magnani, il secondo gli serve il passaggio smarcante di tacco.

Sarr colpisce il palo sull'unica manovra gialloblù degna di tal nome appena dopo il 5-0 di casa, ma è in offside di partenza, e sull'avanzata di Belhayane la piazza comunque sotto il primo incrocio di sinistro facendo secco anche Hien a 4' dalla pausa.

Inizia la ripresa e una deviazione di Magnani accompagna sulla parte alta della traversa il tentativo di tripletta di Lookman in asse con Kolasinac e De Roon. Al 13' i bergamaschi indovinano il sesto gol con la decima marcatura personale di Retegui in nove turni di serie A: un sinistro sotto il primo incrocio da pochi passi sull'azione in verticale Pasalic-De Ketelaere.

I veneti ci sono per onor di firma e si limitano alla sponda nel nulla di Lazovic su cross di Thatchoua al 28'. L'ingresso di Lazovic, una delle tre sostituzioni di Zanetti ad inizio secondo dopo, fa seguito a quella di Livramento avvenuto ad inizio ripresa. Ma non cambia nulla per i veneti fino al nuovo tentativo di Sarr, di destro, che non chiude bene su un passaggio filtrante di Belhayane.

Al 33' l'Atalanta sfiora il settimo gol con Pasalic, che però non imprime potenza al destro dentro l'area lungo la combinazione De Ketelaere-De Roon-Zaniolo. L'Hellas ci prova con Dani Silva dalla distanza a 6' dal 90' ma trova il tuffo di Carnesecchi che nega il secondo gol ai gialloblù.

Il tabellino:

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (32' st Palestra); Zappacosta (11' st Bellanova), De Roon, Ederson (11' st Pasalic), Ruggeri; De Ketelaere, Retegui (17' st Zaniolo), Lookman (11' st Samardzic). (28 Rui Patricio, 31 Rossi; 2 Toloi, 5 Godfrey, 40 Comi, 7 Cuadrado, 6 Sulemana, 50 Steffanoni). All.: Gasperini.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Coppola (1' st Lazovic), Magnani, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Serdar (22' st Suslov), Bradaric (1' st Daniliuc); Kastanos (1' st Dani Silva), Livramento (34' st Alidou); Sarr. (34 Perilli, 98 Magro; 15 Okou, 5 Faraoni, 17 Sishuba, 80 Cisse, 7 Lambourde, 11 Tengstedt, 35 Mosquera, 72 Ajayi). All.: Zanetti.

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Reti: nel pt 6' De Roon, 9' Retegui, 14' De Ketelaere, 29' e 34' Lookman, 42' Sarr; nel st 13' Retegui.

Angoli: 4-2 per l'Atalanta.

Recupero: 1' e 0'.

Ammonito: Bradaric per gioco falloso.

Spettatori: 23.015 per un incasso di 522.154,11 euro.

