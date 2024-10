Udinese-Cagliari 1-0 DIRETTA e FOTO

Udinese Cagliari 1-0 in campo per la nona giornata di campionato

"Giocheremo contro una squadra che ha grande energia. Mi piace come gioca, lottano fino alla fine, non si arrendono mai anche se si trovano in una situazione di svantaggio. Ho visto tutte le loro partite, mi hanno impressionato parecchio. Conosciamo i loro punti di forza, ma anche i loro punti deboli, possiamo metterli in difficoltà. In casa vogliamo fare un buona prestazione, mettere in campo l'energia necessaria per avere la meglio. Vogliamo sfruttare anche il sostegno dei nostri tifosi". Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando l'anticipo del venerdì con il Cagliari. Il tecnico tedesco ha anche confermato il forfait di capitan Thauvin. "Florian non sarà con noi domani, è importante che sia al 100% della forma, soprattutto perché è un giocatore che va parecchio a contrasto. Non so se rientrerà la prossima o quella dopo ancora. Finché ha dolore non si può allenare, dobbiamo aspettare un po' di tempo. Serve pazienza". L'allenatore non ha sciolto i dubbi su chi affiancherà Lucca nel reparto offensivo. "Il tandem pesante è una possibilità. Davis ha dovuto lottare a lungo con gli acciacchi fisici, ha lavorato molto per trovare una condizione ottimale. Adesso può giocare spezzoni più grossi, vedremo se riuscirà a giocare per 90 minuti, ma può partire dal primo minuto".



Cagliari a Udine perr cercare di allungare la striscia positiva lunga tre partite. E per capire che storia vorrà scrivere in questo campionato. Soprattutto perché in questo momento la squadra di Nicola è più o meno a metà strada tra paradiso Europa e inferno zona retrocessione. Il tecnico recupera Obert, ma annuncia cambi anche in vista degli impegni ravvicinati all'orizzonte: martedì c'è già il Bologna. "I possibili cambiamenti valgono sia per quanto riguarda le strategie di gioco sia per decidere chi scende in campo - annuncia il mister in conferenza stampa senza sbilanciarsi - Asticella alta? Per me lo è sempre, bisogna sempre ambire a fare il meglio, l'asticella si alza puntando a salvarsi per la seconda stagione di fila, migliorandosi ogni giorno ad ogni allenamento, puntando a vincere contro l'Udinese dopo averlo fatto contro il Torino". Attenti ai bianconeri: "Troveremo una squadra preparata molto bene, forte nell'impianto di gioco e con differenze rispetto all'interpretazione di gioco dello scorso anno - chiarisce Nicola - Non rinuncia mai ad attaccare, stando comunque attenta in difesa e ad avere equilibrio. Noi dovremo essere disciplinati nelle due fasi, ci sono le condizioni per esprimere le nostre qualità e dovremo essere bravi nello sfruttare le opportunità che saremo in grado di creare. Potrebbe essere una partita molto tattica dove farà la differenza chi sarà più ordinato".

