Serie A: Verona battuto 3-0, il Monza festeggia la prima vittoria CRONACA e FOTO

Il Monza vince 3-0 (1-0) a Verona nel posticipo della ottava giornata di Serie A, conquistando il suo primo successo stagionale.

Al Bentegodi, la squadra di Alessandro Nesta è andata in vantaggio già al 9' con un tiro al volo di Dany Mota su cross di Caprari, difendendo il vantaggio fino all'intervallo senza rischiare troppo. Nella ripresa, col Verona tutto avanti, i brianzoli hanno segnato altre due volte in contropiede ancora con Dany Mota e poi con Bianco.

Verona vs AC Monza

RIVEDI IL LIVE



LA PARTITA

Prima vittoria in campionato del Monza che sbanca il Bentegodi 3-0 nel posticipo dell'ottava giornata. Severo il punteggio per il Verona che paga cari i tanti errori difensivi. Alessandro Nesta festeggia così la sua prima vittoria da allenatore nella massima serie, i brianzoli scalano la classifica lasciando l'ultima casella della graduatoria mentre l'Hellas non dà seguito al successo sul Venezia e incassa il quinto ko stagionale. Zanetti insiste con l'esperimento a due punte che era piaciuto nel match con i i lagunari: Mosquera è l'ariete, il danese Tengstedt gli gira attorno. Gialloblù offensivi con Lazovic e Suslov i due esterni a centrocampo. Nel Monza Turati torna a difendere la porta con Pizzignacco che va in panchina. Rispetto alla gara pareggiata con la Roma dentro dal 1' Mota e Caprari che prende il posto dell'infortunato Maldini, fresco di Nazionale ma alle prese con una contusione alla spalle rimediata nella rifinitura al match. L'approccio alla gara è tutto del Monza che conquista un paio d'angoli e trova proprio in apertura di partita il gol. Buona la manovra ospite, ottimo l'assist di Caprari per Dany Mota che al volo di destro riesce a tenere basso il pallone che si infila sul palo opposto dove Montipò non arriva. Il Monza gioca bene, con pulizia nella manovra.

Verona vs AC Monza

Ma il Verona, subito il colpo, si riorganizza affidandosi soprattutto alle palle inattive e alla fisicità dei suoi giocatori. Turati è bravo nel respingere il colpo di testa di Ghilardi da angolo di Duda e l'Hellas che chiude il Monza sulla propria trequarti ma non riesce a sfruttare il buon monento, il Monza si riassestta, la partita scende di tono tecnico e si incattivisce. Bello il lampo di Tengstedt, autore di una gran giocata ai titoli di coda della prima frazione ma il destro da posizione defilata non inquadra la porta. In avvio di ripresa parte forte ancora il Verona che prima con Lazovic poi con Magnani spaventano Turati ma l'occasione più ghiotta è di Djuric che di testa tutto solo grazia l'ex compagno Montipò. Gli errori non diminuiscono in casa Verona e il Monza va vicino al raddoppio con un gran sinistro dalla distanza di Kyriakopoulos che scheggia la traversa. Zanetti propone un triplo cambio, con Sarr, Serdar e Kastanos gettati nella mischia al posto dei deludenti Duda, Suslov e Mosquera. Il Verona è più aggressivo, il Monza fatica ad uscire dalla propria metà campo. Turati è chiamato più volte in causa, prima sull'angolo di Bradaric, poi sul tiro da lontano di Kastanos e infine sul colpo di testa di Ghilardi.

Verona vs AC Monza

Ma in piena apnea il Monza trova il 2-0 nella più classica azione. Rinvio di Turati, spizzata di Djuric, difesa del Verona ferma e si infila tra i centrali Mota che d'esterno destro supera Montipò e gela il Bentegodi. Che diventa di ghiaccio qualche minuto dopo con un'azione in fotocopia. Ancora Djuric che spizza un lungo rinvio di Turati, la difesa questa volta è in anticipo ma Faraoni pasticcia, tocca corto verso Montipò e Bianco sigla la sua prima rete in A e il tris per il Monza.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA