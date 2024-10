Nations League, Italia-Belgio in campo 2-2 - DIRETTA

Nations League: Italia-Belgio 2-2

L'Italia parte col piede sull'acceleratore nella sfida dell'Olimpico al Belgio e l'1-0 azzurro di Cambiaso arriva dopo 90 secondi. Un gol lampo, questa volta fatto dagli uomini di Luciano Spalletti che invece contro la Francia, lo scorso 6 settembre, avevano subito nel primo minuto di gioco a Parigi la rete francese di Barcola. L'Italia poi vinse comunque quella gara con il risultato di 3-1.

Al 23' il gol di Retegui.

L'Italia resta però in 10 con l'espulsione al 38' di Pellegrini.

Il Belgio accorcia al 42' con il gol di De Cuyper.

Arriva il pareggio del Belgio con Trossard al 65'.

Luciano Spalletti ha confermato in blocco la formazione che il sei settembre scorso a Parigi ha sfidato e battuto la Francia in Nations League. Riproposto l'intero undici anche contro il Belgio questa sera all'Olimpico con il 3-5-2 che vede Donnarumma in porta e il terzetto di centrali composto da Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori. Cambiaso e Dimarco i due quinti, mentre Frattesi, Ricci e Tonali in mezzo al campo. Pellegrini ad agire da seconda punta alle spalle di Retegui.

"E' una bella emozione. Da papà sono contento. Per Daniel è un grande traguardo, spero sia solo l'inizio", ha detto Paolo Maldini, ex capitano del Milan, entrando all'Olimpico e parlando del figlio, Daniel, convocato da Spalletti per le partite di oggi e lunedì contro Israele. Maldini jr. questa sera comincerà dalla panchina.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA