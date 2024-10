Serie A: Juventus-Cagliari 1-1

Juventus-Cagliari 1-1 LA CRONACA

Gol di Vlahovic. Il serbo non sbaglia dal dischetto e batte Scuffet incrociando con il mancino. Aveva intuito Scuffet ma non è riuscito a intercettare il rigore potente e preciso di Vlahovic, che esulta mostrando al pubblico la maglia di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano ha subito una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante la partita di Champions contro il Lipsia e per lui la stagione è finita.

Gol di Marin. Non sbaglia dal dischetto Marin, tiro sotto all'incrocio con Di Gregorio che intuisce ma non può intervenire.

Espulso Conceicao. Simulazione in area e arriva il doppio giallo per il portoghese.

Quando la sfida tra Juventus e Cagliari era iniziata da qualche minuto all'Allianz Stadium è arrivato anche John Elkann. L'ad di Exor, infatti, ha raggiunto l'impianto per mostrare vicinanza alla squadra e sostegno ai ragazzi di Thiago Motta. L'obiettivo di Vlahovic e compagni è quello di trovare i tre punti contro il Cagliari per andare alla sosta per le nazionali ad un solo punto dal Napoli, superando così l'Inter al secondo posto.

Una buona Juve chiude in vantaggio il primo tempo. A decidere fin qui è il rigore, assegnato dopo on field review per mano di Luperto, trasformato da Dusan Vlahovic. Il Cagliari, pur non impegnando mai Di Gregorio, ha provato qualche ripartenza che ha messo in apprensione la difesa bianconera, tuttavia sempre attenta a sbrogliare le situazioni di pericolo. Per i padroni di casa vicini al gol anche Koopmeiners e Conceicao.

C'è anche Paul Pogba all'Allianz Stadium per assistere alla sfida tra Juventus e Cagliari. Il francese ha postato una foto nelle proprie storie di Instagram direttamente dalle tribune dell'impianto, immortalando un piccolo tifoso con la maglietta 'Pogba 10'. Proprio nelle ultime ore, il 'Polpo' ha ricevuto la notizia della riduzione della maxi-squalifica per doping e, in attesa dell'ufficialità, sta preparando il suo ritorno a disposizione da marzo 2025. Il suo futuro in bianconero, però, è ancora tutto da decifrare: "Aspettiamo la decisione definitiva del Tas, è un grande giocatore ma è fermo da tanto tempo" le parole del direttore tecnico Cristiano Giuntoli sulla vicenda Pogba.

Le scelte di Thiago Motta: pesano le assenze di Bremer e Nico Gonzalez, il tecnico bianconero rinuncia dal 1' anche Yildiz, al quale viene preferito Mbangula. In difesa nessuna sorpresa con Savona, Kalulu, Gatti e Cambiaso a comporre la linea a quattro, mentre a centrocampo ancora panchina per Douglas Luiz. Giocano infatti Locatelli e Thuram con Koopmeiners dietro a Vlahovic. Conceicao sulla destra.

Le scelte di Nicola: conferma la difesa a quattro l'allenatore dei rossoblù, con Mina e Luperto al centro e Obert e Zappa ai lati. Zortea e Augello gli esterni di centrocampo, mentre un mediana agiranno Makoumbou e Adopo. Davanti c'è Piccoli con Viola dietro a supporto.

FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI: i rossoblù rispondono con un 4-4-1-1: Scuffet - Zappa, Mina, Luperto, Obert - Zortea, Adopo, Makoumbou, Augello - Viola - Piccoli

FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: i bianconeri si schierano con il consueto 4-2-3-1: Di Gregorio - Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso - Locatelli, Thuram - Conceicao, Koopmeiners, Mbangula - Vlahovic

Riproduzione riservata © Copyright ANSA