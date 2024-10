Per la seconda giornata di Champions League: Shakhtar-Atalanta 0-3 DIRETTA



AL 48' GOL! Shakhtar-ATALANTA 0-3! Rete di Bellanova.

AL 44' GOL! Shakhtar-ATALANTA 0-2! Rete di Lookman. Triangolo Samardzic-Kolasinac-Lookman in area di rigore, il nigeriano apre il piattone destro e batte Riznyk rasoterra. Prima rete in Champions per l'attaccante atalantino.

AL 21' GOL! Shakhtar-ATALANTA 0-1! Rete di Djimsiti. L'Atalanta la sblocca su calcio da fermo, Lookman crossa teso dalla sinistra, Ederson la sfiora ma alle sue spalle arriva Djimsiti che controlla col corpo e batte Riznyk in allungo col destro dal cuore dell'area piccola.

Primo tempo perfetto dell'Atalanta coronato dai primi gol in Champions di Djimsiti al 21', bravo a domare un cross di Lookman, e dello stesso nigeriano poco prima del gong, perfetto nel chiudere una circolazione palla vertiginosa in area avversaria. Nessun tiro in porta per lo Shakhtar e tante occasioni per i bergamaschi che hanno anche colto una traversa clamorosa con Lookman. Vantaggio più che legittimo per gli uomini di Gasperini finora.

Le formazioni

ATALANTA: 3-4-2-1 per gli orobici. Carnesecchi - Kossounou, Djimsiti, Kolasinac - Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta - Samardzic, Lookman - De Ketelaere. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Godfrey, Cuadrado, Pasalic, Zaniolo, Palestra, Retegui, Comi, Manzoni, Vlahovic, Del Lungo.



SHAKHTAR: 3-4-1-2 per i padroni di casa. Riznyk - Bondar, Ghram, Matviyenko - Gomes, Kryskiv, Stepanenko, Pedro Henrique - Sudakov - Zubkov, Eguinaldo. A disposizione: Fresiun, Traoré, Franjic, Shved, Azarov, Tobias, Bondarenko, Konoplia, Nazaryna, Kevin, Pedrinho, Newertton.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA