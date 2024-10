Champions League: Lipsia-Juventus 0-0 Liverpool-Bologna 0-0 DIRETTA

Per la seconda giornata di Champions League:

- Lipsia-Juventus 0-0 DIRETTA

- Liverpool-Bologna 0-0 DIRETTA





Le scelte di Motta: gioca Savona sulla corsia di destra, out Gatti con Kalulu centrale al fianco di Bremer. A centrocampo ancora McKennie con Fagioli, panchina per Douglas Luiz. Solita trequarti invece dietro Vlahovic con Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz.

Le scelte di Rose: in campo Simons e Baumgartner sulle corsie esterne con Sesko e Openda in attacco. In difesa c'è Lukeba al fianco di Orban, confermato Seiwald in mezzo al campo.





Le scelte di Italiano: Dallinga punta centrale, Ndoye e Orsolini gli esterni. Freuler davanti alla difesa, Posch e Miranda i terzini. Castro parte dalla panchiina.

Le scelte di Slot: Nunez al centro dell'attacco, Salah e Luis Diaz ai suoi lati, Szoboszlai trequartista. Mac Allister e Gravenberch in mediana. Out Chiesa.

Le formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio - Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso - Fagioli, McKennie - Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz - Vlahovic.

LEIPZIG (4-4-2): Gulacsi - Geertruida, Orban, Lukeba, Raum - Baumgartner, Haidara, Seiwald, Simons - Sesko, Openda.





BOLOGNA (4-3-3): Skorupski - Posch, Beukema, Lucumi, Miranda - Moro, Freuler, Urbanski - Orsolini, Dallinga, Ndoye.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Mac Allister, Gravenberch - Salah, Szoboszlai, Luis Diaz - Nunez.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA