Calcio: Serie A, in campo Genoa-Juventus LIVE

In campo Genoa-Juventus LIVE, per la sesta giornata del campionato di calcio di Serie A.

"Non sono preoccupato per nulla per la nostra fase offensiva: contro il Napoli abbiamo fatto un passo importante, sono tutti coinvolti e non solo gli attaccanti": così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, sui problemi realizzativi della sua squadra, reduce da tre 0-0 di fila in campionato.

Contro il Genoa sarà una sfida particolare per l'italo-brasiliano: "Sono stato bene lì, è stato un privilegio e sono contento di tornare - dice sul ritorno da ex a Marassi - e troveremo una squadra forte: abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, cercheremo di portare il match dalla nostra parte".







Riproduzione riservata © Copyright ANSA