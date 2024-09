Calcio: Coppa Italia, il Napoli domina 5-0 col Palermo e va agli ottavi

Il Napoli vola agli ottavi di finale di Coppa Italia. Allo stadio Maradona la squadra di Antonio Conte ha travolto 5-0 il Palermo: avvio all'insegna di Ngonge, autore di una doppietta in cinque minuti (7' e 12' del primo tempo). Al 42' di testa arriva il tris di Juan Jesus. Nella ripresa, cominciata con cinque minuti di ritardo per il lancio di petardi tra le tifoserie, Palermo in dieci per l'espulsione di Vasic, il Napoli dilaga con Neres, a segno al 25', al 32' McTominay appena entrato firma il 5-0. Al prossimo turno il Napoli affronterà la Lazio.

