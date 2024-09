Terremoto in casa Roma, si dimette l'ad Lina Souloukou. La protesta dei tifosi non si placa

"L'AS Roma comunica che l'Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni", scrive il club giallorosso in una nota.

"Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali -, aggiunge il comunicato -. La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale".

Di ieri la notizia che la ceo era stata sottoposta a "misure di tutela" per via delle tensioni createsi intorno alla società dopo l'esonero di De Rossi.

La protesta dei tifosi giallorossi non accenna a placarsi. A ora, infatti, è confermata la protesta indetta per la prima mezz'ora della partita contro l'Udinese, con i gruppi organizzati della Curva Sud che sciopereranno per dal tifo non entrando allo stadio nei primi trenta minuti della partita. La manager non era infatti la sola destinataria della contestazione, con i tifosi romanisti che anche nella giornata di ieri hanno esposto diversi striscioni contro la proprietà americana.



