La Roma esonera De Rossi. L'agente di Juric a Trigoria

"L'AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall'incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra". Lo rende noto il club con una nota sul proprio sito.

"La decisione del Club è adottata nell'interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio", aggiunge il comunicato giallorosso che ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e "per la sua passione e dedizione di questi mesi".

Dopo aver esonerato questa mattina Daniele De Rossi, la Roma sta trattando il suo successore e in pole è finito Ivan Juric. L'agente dell'ex tecnico del Torino, Giuseppe Riso, è arrivato da poco a Trigoria per parlare con i Friedkin e la dirigenza. Al centro sportivo giallorosso sono rimasti Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini, rispettivamente capitano e vice della squadra, mentre il resto dei compagni è tornato a casa in attesa dell'allenamento rinviato al pomeriggio.

De Rossi era stato ingaggiato dalla società giallorossa lo scorso 16 gennaio, dopo l'esonero di Josè Mourinho, con un contratto di sei mesi, fino a giugno 2024. Il club di Dan e Ryan Friedkin aveva poi deciso di confermare il tecnico ben prima della scadenza dell'accordo, il 18 aprile e alla vigilia dei quarti di finale di Europa League contro il Milan. La decisione di puntare sull'ex bandiera e capitano giallorosso era stata presentata allora come un 'progetto a lungo termine'.

Daniele De Rossi questa mattina era arrivato alle 7.30 a Trigoria per preparare l'allenamento odierno, quando è stato chiamato dai Friedkin che gli hanno comunicato la volontà di esonerarlo. L'ex tecnico della Roma prima di lasciare il centro sportivo si è fermato per salutare dirigenti (abbracciato Ghisolfi), dipendenti e squadra che era arrivata a Trigoria per l'allenamento, rinviato al pomeriggio. Intorno alle 11 anche i calciatori hanno lasciato Trigoria per fare ritorno a casa.

"Facciamo veloce per favore, fatemi andare a casa". Le uniche parole pronunciate da Daniele De Rossi uscendo da Trigoria ai tifosi presenti fuori il centro sportivo che lo hanno fermato per rincuorarlo e chiedendogli comunque foto e autografi. L'ex tecnico della Roma, nonostante la decisione dei Friedkin, non si è sottratto e una volta finito è andato via con la sua auto.

Primo esonerato in A, un anno fa toccò a Zanetti

Daniele De Rossi è il primo allenatore di serie A ad essere stato esonerato nella stagione 2024/25, dopo quattro turni giocati e con uno score di tre punti, frutto di una sconfitta e tre pareggi. Giusto un anno fa, il 19 settembre, era stato Paolo Zanetti il primo a perdere il posto nel massimo campionato 2023/2024, licenziato dall'Empoli all'indomani della sconfitta per 7-0 subita all'Olimpico proprio contro la Roma, nella quinta giornata. I toscani erano ancora a quota zero in classifica. Dopo Zanetti, altri quindici allenatori subirono la stessa sorte prima della fine del campionato scorso.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA