Champions, Manchester City-Inter 0-0 DIRETTA

LA VIGILIA

Il Manchester City non si fida dell'Inter. Memore delle difficoltà della finale di Istanbul del 2023, quando i nerazzurri di Simone Inzaghi se la giocarono alla pari pur uscendo sconfitti nel finale, Pep Guardiola ha voluto mandare un messaggio ai suoi citizens: l'Inter è una grande squadra e arriverà in Inghilterra per puntare alla vittoria.

"In Italia sono i migliori in assoluto, continuano ad avere lo stesso allenatore che conosce i nostri schemi. È una squadra che può vincere la Champions, una squadra storica, hanno una buona mentalità e sono costruiti per vincere tutte le partite", ha spiegato il tecnico catalano nella conferenza stampa della vigilia.

"Prima della finale di Istanbul non mi aspettavo di essere molto più forte di loro. Lo dicevano i media, siete maestri in Italia nel dire di arrivare alle partita più deboli di altri. Sarà una gara diversa, vediamo se possiamo imporre il nostro gioco e giocare una bella partita". Non sono mancati i complimenti poi ai big nerazzurri: "Lautaro da Pallone d'Oro? Sì, può vincerlo, come no. All'Inter ce ne sono tanti di giocatori speciali. Thuram è fortissimo, è stato un grande acquisto".

Un punto interrogativo invece riguarda il nuovo format della Champions League, ma sul tema Guardiola non sembra preoccupato: "Il nuovo format? Vogliamo vincere la prima partita, poi la seconda, poi alla fine vedremo. La classifica la vedremo strada facendo - ha proseguito -. Mi sto concentrando sulla partita di domani per vincerla. Vediamo cosa succederà, dobbiamo essere preparati e attenti dal punto di vista tattico. È un format nuovo per tutti, quindi l'anno prossimo avremo più esperienza se avremo fortuna di qualificarci. Abbiamo sempre vinto in casa in passato, quindi come minimo dovremo ripeterci", ha concluso il tecnico del Manchester City.



