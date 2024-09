Champions, in campo Milan-Liverpool 1-3 DIRETTA

Champions, in campo Milan-Liverpool 1-2 DIRETTA

Al 67' Milan-LIVERPOOL 1-3! Rete di Dominik Szoboszlai!

Al 51' Prima sostituzione per il Milan. Non ce la fa Mike Maignan, al suo posto esordisce il classe 2005 Lorenzo Torriani.

Al 41' Gol Virgil van Dijk

Al 23' Milan-LIVERPOOL 1-1! Rete di Ibrahima Konaté! Alexander-Arnold pennella un calcio di punizione perfetto sulla testa del difensore centrale dei Reds, che anticipa sia Tomori che l'uscita non perfetta di Maignan e schiaccia in porta il colpo di testa del pareggio.

Al 3' MILAN-Liverpool 1-0! Rete di Christian Pulišić! Lo statunitense riceve sulla fascia destra e scambia con Morata tagliando fuori Tsimikas. Arrivato all'interno dell'area, resiste al ritorno di Mac Allister e incrocia benissimo il destro battendo Alisson sul secondo palo.

Prima da titolare con la maglia del Milan per Alvaro Morata nella sfida contro il Liverpool a San Siro, debutto dei rossoneri nella nuova Champions League. Dietro all'attaccante spagnolo, Pulisic, Reijnders e Leao. Rispetto alla vittoria contro il Venezia, Paulo Fonseca si affida di nuovo a Calabria titolare e a Tomori centrale con Pavlovic. Il Liverpool invece, dopo il ko in Premier, lascia in panchina Luis Diaz. In attacco Salah, Szoboszlai, Gakpo, a supporto di Diogo Jota.

Tre cambi per Fonseca rispetto alla formazione schierata dall'inizio contro il Venezia. Due di questi sono in difesa, con Calabria che viene preferito a Emerson Royal e Tomori che torna titolare in luogo di Gabbia. Prima dall'inizio con la maglia del Milan, infine, per Morata, scelto al posto di Abraham. Resta qualche dubbio sulla disposizione in campo dei tre centrocampisti, che potrebbero piazzarsi in linea oppure uno tra Reijnders e Loftus-Cheek potrebbe occupare la posizione di vertice alto.

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Liverpool si schiera in campo con il 4-2-3-1: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Diogo Jota. A disposizione: Jaros, Kelleher, Gomez, Endo, Luis Diaz, Darwin Nunez, Chiesa, Jones, Robertson, Quansah, Morton, Bradley.

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Milan si schiera in campo con un 4-3-3: Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao. A disposizione: Nava, Torriani, Okafor, Zeroli, Chukwueze, Emerson Royal, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Musah, Abraham.

"Questa sera indosseremo la fascia nera al braccio in omaggio al tifoso Philip Dooley, che ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale a Bergamo nelle prime ore del mattino": lo scrive il Liverpool sul proprio profilo X poco prima del fischio d'inizio della sfida di Champions League contro il Milan a San Siro.

Ibra: 'Sono il boss, comando io. Tutti lavorano per me'

"Il mio ruolo è semplice, tanti parlano. Comando io, sono io il boss e tutti lavorano per me. Si lavora in silenzio": lo dice il senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic a Sky Sport rivolgendosi anche a Zvonimir Boban negli studi.

E sulla sua assenza che ha destato qualche polemica nell'ambiente, Ibra risponde: "Quando leone va via, i gatti si avvicinano. Quando il leone torna, i gatti spariscono. E non sto parlando della squadra, ma di chi è fuori. Tutto quel che si dice, il livello è troppo basso. Mi sto concentrando sul lavoro, sono stato via per qualche giorno per motivi personali, sono presente. Si lavora, si pedala".

