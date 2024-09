È morto Ernesto Alicicco, storico medico della Roma

È morto Ernesto Alicicco, storico medico sportivo della Roma. Ne da' notizia il fratello Francesco, annunciando che il decesso è avvenuto nella sua casa romana. Alicicco avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 7 novembre. Il suo nome si lega agli anni giallorossi dell'era Anzalone, prosegue lungo tutta la gestione di Dino Viola per poi concludersi con la presidenza Franco Sensi: 23 anni di militanza romanista, dal 1978 al 2001. Laureato in Farmacia a Roma e poi in Medicina a Siena, aveva giocato da portiere nel settore giovanile della Lazio, terminando la carriera agonistica nel Siena dove incrocio' come compagno Carlo Mazzone.

Inserire didascalia

Gli inizi da medico sportivo alla Lazio col professor Renato Ziaco, poi nel '78 la chiamata Roma con Renato Anzalone al suo ultimo anno di presidenza, come 'responsabile dei servizi sanitari'. Con Viola lo scudetto di Liedholm, Di Bartolomei e Falcao, poi uno scampolo della Roma di Sensi e dal 2002 al 2005 l'incarico di medico sportivo del Brescia, allenato da Carlo Mazzone e con Roberto Baggio in campo. Alicicco era stato fondatore e presidente per diversi anni della Libera Associazione Medici Italiani del Calcio (L.A.M.I.CA.).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA