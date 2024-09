Serie A Fiorentina-Monza 2-2

Fiorentina-Monza 2-2 LA CRONACA DELLA PARTITA

90+6'GOL! FIORENTINA-Monza 2-2! Rete di Robin GOSENS! Angolo perfetto di Adli per Gosens che stacca più alto di tutti e batte Turati per il pareggio.

45'GOL! FIORENTINA-Monza 1-2! Rete di Moise KEAN! Angolo battuto, sponda di Ranieri e Kean che interviene in maniera lesta e veloce per battere l'incolpevole Turati.

32'GOL! Fiorentina-MONZA 0-2! Rete di Daniel MALDINI! Kyriakopoulos si accentra e cede la sfera a Maldini che controlla e lascia partire un tiro incrociato rasoterra che fulmina Terracciano.



18'GOL! Fiorentina-MONZA 0-1! Rete di Milan DJURIC! Ottimo spunto di Pereira sulla destra che crossa in maniera precisa per Djuric, bravo ad anticipare Biraghi e a depositare in rete.





