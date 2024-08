Serie A: Verona-Juventus 0-3 DIRETTA e FOTO

Verona-Juventus 0-3 in campo DIRETTA per la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A

Al 53' Verona-JUVENTUS 0-3! Gol di Vlahovic. Implacabile il serbo dagli undici metri: mancino a incrociare e Montipò spiazzato

Al 28' Verona-JUVENTUS 0-1 Gol di Vlahovic Recupera palla in avanti la Juve, Yildiz serve nello spazio Vlahovic che nonostante la marcatura di due avversari fulmina Montipò!

Al 39' Verona-JUVENTUS 0-2 Gol di Savona Ripartenza fulminea dei bianconeri, Cambiaso serve a sinistra Mbaingula che effettua un cross teso sul secondo palo dove arriva a gran velocità Savona. Il giovane terzino impatta di testa con la sfera che si insacca alle spalle di Montipò

l 3-0 rifilato al Como all'esordio in campionato, un mercato in entrata che si è sbloccato con l'arrivo di Nico Gonzalez, il countdown per Conceiçao e l'ultimo pressing per Koopmeiners: in casa Juventus è cambiato tutto in meno di una settimana, dopo che le amichevoli estive avevano lasciato grandi punti interrogativi. "Stiamo bene e stiamo lavorando bene, ma dobbiamo tenere i piedi per terra", ci tiene a precisare Thiago Motta. Tutto sta procedendo a gonfie vele tra campo e mercato: "Dobbiamo migliorare in tante cose ma contro il Como è stata una bella prima prova, anche sul mercato stiamo lavorando bene per fare una squadra competitiva e lo state vedendo tutti" sottolinea l'allenatore. E lui, nel frattempo, si gode la sua nuova vita torinese: "Mi ritengo un privilegiato perché ho entusiasmo quando vengo a lavorare, trovo un gruppo di persone con grande energia e di calciatori che ha voglia di crescere, poi arrivo a casa e mi aspetta la mia famiglia" spiega con tanta emozione. Intanto, però, i bianconeri sono attesi dalla trasferta di Verona, là dove domenica scorsa è crollato il Napoli di Antonio Conte, sconfitto 3-0: "Stanno bene dopo quella bella vittoria, hanno superato una seria candidato per lo scudetto - dice Thiago Motta sui ragazzi di Paolo Zanetti - e battagliano e contrattaccano, sanno benissimo ciò che vogliono: dovremo fare il massimo per portare a casa il risultato".

Mercoledì l'italo-brasiliano compirà 42 anni, in conferenza stampa gli viene chiesto se si aspetta altri regali: "La concentrazione è solo sul Verona, ma posso dire che chi è arrivato e chi arriverà è molto forte e ci aiuterà ad essere competitivi fino all'ultimo minuto - risponde il tecnico bianconero - e anche Kalulu si è già inserito bene, può giocare da centrale o da terzino". Il francese potrebbe anche già esordire, considerando le varie assenze nella Juve che partirà per il Bentegodi: "Dobbiamo ancora valutare Danilo che ha preso una botta in allenamento, poi non ci saranno Thuram e Weah così come Adzic e Milik" la situazione in infermeria, mentre Miretti ha già preso la strada per Genova ed è stato ufficializzato dal Grifone. Sulla destra si scalda il giovane Savona, "Al di là delle caratteristiche tecniche e fisiche, è a livello mentale che è molto preparato" i complimenti riservati al classe 2003. Douglas Luiz è in odore di esordio da titolare al fianco di Locatelli in mediana. Davanti, invece, Cambiaso può fare il vice-Weah, con Yildiz e Mbangula a completare la batteria di trequartisti alle spalle di Vlahovic. E' il giusto mix di gioventù ed esperienza, aspettando ancora gli ultimi tasselli che verranno sistemati nel rush finale di calciomercato: sta, dunque, nascendo una Juve da scudetto? "Lascio a voi la risposta, io penso solo al Verona", conclude Thiago Motta.

