Serie A, Cagliari-Como 1-1 DIRETTA e FOTO

Cagliari-Como 1-1 DIRETTA in campo per la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A.

I GOL

Al 53' Cagliari-COMO 1-1! Rete di Cutrone. Dossena svetta a centro area sul corner di Strefezza, Cutrone taglia dietro a Zappa e batte Scuffet da due passi col piatto destro.

Al 44' CAGLIARI-Como 1-0! Rete di Roberto Piccoli. Matteo Prati alza un pallone in area di rigore, Sebastiano Luperto di testa appoggia per Piccoli, che è bravo battere la difesa avversaria e a colpire a sua volta di testa, superando Pepe Reina a pochi passi dalla linea di porta.

LA VIGILIA

Francesc Fabregas Soler

"Penso che il Como non sarà quello visto con la Juventus in futuro. Abbiamo 2-3 mesi per migliorare. La prima partita è normale che si vada in difficoltà. Dobbiamo alzare il livello ma non giocheremo sempre con la Juventus": così Cesc Fabregas, tecnico del Como, in vista della trasferta di Cagliar. "Dossena e Audero stanno bene, sono a disposizione. Mazzitelli ritorna, Baselli e Abilgaard sono fuori - spiega - anche Verdi penso starà fuori. Sergi Roberto entrerà nella lista, dobbiamo capire se Perrone e Nico saranno già disponibili oppure se ci saranno dalla prossima contro l'Udinese".

Dall'amichevole sotto le Alpi alla partita in Sardegna che vale tre punti. Un mese fa, in Valle D'Aosta, vinsero i lariani. Oggi però alla Domus il Cagliari-Como bis vale tre punti. Ed è già scontro salvezza. "Quella partita era tanto tempo, nel frattempo sia il Cagliari sia il Como hanno sviluppato tanto lavoro e sono diventate necessariamente qualcosa di differente - dice l'allenatore rossoblu Nicola, nella conferenza stampa della vigilia - E ora vediamo in campo che cosa succede. È importante la crescita, la metto anche davanti al risultato. Non esistono per il Cagliari, ma questo vale anche per il Como, partite facili: la complessità di una gara è legata a tanti fattori". Partita tatticamente complessa: "Il Como ha principi di gioco chiari, ma molto flessibili e collaudati da almeno un anno - spiega - sarà molto importante la capacità di affrontare questa situazione in maniera molto fluida come modo di giocare. Qualcosa si è già vista con la Roma, ma penso che le caratteristiche dei nostri avversari ci dovranno obbligare a cambiare anche durante il corso della gara". A che punto è il Cagliari? "Ci vogliono dieci partite ufficiali per capire tutti i parametri da misurare ma per noi sono importanti la crescita individuale e di squadra - chiarisce il mister - I punti sono la conseguenza di quello che riusciamo a fare in campo, ma per costruire un'identità comunque c'è bisogno di un congruo numero di gare. Poi arriverà anche il momento di focalizzarci sul risultato". Per quanto riguarda i singoli confermato il forfait di Zortea, in dubbio anche Makoumbou per "smaltire dei carichi di lavoro", precisa Nicola.

Davide Nicola

Cagliari disturbato dal mercato? "L'ho già detto, vorrei che i tempi si accorciassero, ma questo è il sistema - replica - Devo dire che il Cagliari non è tanto disturbato da questa situazione. Prendo come esempio Di Pardo, che era in procinto di andare via: si è sempre allentato benissimo da grande professionista con grande intensità. E questo tipo di comportamento aiuta molto il gruppo". Cagliari ai primi posti nella classifica dei recuperi palla: "Il Cagliari negli allenamenti parte dalle sue caratteristiche poi si aggiungono gli accorgimenti anche in base alle peculiarità degli avversari. I recuperi? Sono numeri che mi piacciono: dobbiamo essere bravi in ogni circostanza anche in funzione delle caratteristiche degli avversari". I tifosi? "Credo molto nell'entusiasmo etimologicamente come dono di Dio, i tifosi da anni mostrano attaccamento alla squadra: io e la squadra possiamo convincerli con il nostro impegno e il nostro lavoro".

