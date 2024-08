Serie A, in campo Roma-Empoli LIVE

In campo Roma-Empoli 0-0 LIVE, per la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A.

Quella contro l'Empoli è la serata di Paulo Dybala. L'argentino, dopo il no alla ricca offerta araba dell'Al-Qadsiah che gli avrebbe garantito circa 75 milioni di euro in tre stagioni, ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi giallorossi, accorsi all'Olimpico per sostenere lui e tutti i suoi compagni contro la squadra toscana dopo il pari del debutto a Cagliari. Già all'arrivo della squadra allo stadio Olimpico, con le immagini che scorrevano sul maxischermo, la prima ovazione per l'argentino, inquadrato dalle telecamere mentre scendeva dal pullman sorridente, a suscitare l'entusiasmo all'interno dell'impianto romano.

Una dimostrazione d'affetto attesa e ripetuta anche all'ingresso in campo della squadra, con applausi e cori per lui e per tutta la truppa giallorossa impegnata nel consueto giro sotto la Curva Sud. Così come al rientro negli spogliatoi a fine allenamento con altri applausi a sottolineare il rapporto diventato ancora più stretto con il giocatore. Una serata particolare quella della Joya, pronto a raccogliere l'affetto dei propri tifosi, e che vedrà Dybala partire titolare nell'undici scelto da Daniele De Rossi con l'argentino a muoversi sulla trequarti insieme a Soulè per innescare Dovbyk.

Una prima volta insieme dall'inizio, per tutti e tre gli attaccanti della Roma, nella serata che vedrà protagonista assoluto l'argentino.

