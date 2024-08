Serie A, Torino-Atalanta in campo alle 18:30

Torino-Atalanta in campo domenica 25 agosto dalle 18:30, per la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A.

Nicolò Zaniolo, il movimento in entrata a effetto dell'estate, per la prima volta nella lista dei convocati. Ademola Lookman, inseguito dalle sirene di calciomercato targate Psg prima e Arsenal poi, ancora fuori nonostante sia al terzo giorno di reintegro dopo aver chiesto di non volare a Lecce per la prima giornata. Quella che si presenta al cospetto del Torino domenica a mezza sera, pur con una soluzione in più per il recupero dalla tendinite al piede sinistro del prestito del Galatasaray, è comunque un'Atalanta formato cantiere, zavorrata dall'infermeria - Scamacca, Scalvini, Kolasinac, Toloi, Bakker - e dalle incertezze della finestra estiva delle operazioni che sta tenendo tuttora in stand by anche Teun Koopmeiners.

Del ribelle olandese, che volendo solo la Juventus da tre settimane si fa sostituire a Zingonia dai certificati medici per stress, al Via del Mare non s'era sentita l'assenza, perché l'altro nuovo, Marco Brescianini, autore di una doppietta come l'oriundo Mateo Retegui, è sembrato immediatamente a suo agio nella posizione di centrocampista avanzato. L'allenatore Gian Piero Gasperini è intenzionato a confermarlo al pari del resto della formazione di Lecce, a dispetto della presenza di un'offerta dell'Atletico Madrid che non ha impedito però a Juan Musso, portiere titolare fin dalla Supercoppa Europea col Real Madrid, di essere nei 22 scelti dal tecnico. Carnesecchi, al limite, gli riprenderà il posto.

In attesa di vedere Samardzic trequartista (mentre il laterale destro Bellanova, fresco ex di turno, non è stato convocato), la variazione dovrebbe limitarsi al piano tattico, da 3-4-1-2 al 3-4-2-1 o 3-4-3 preferito quando si attacca contro una difesa a 3, come nel caso della squadra di Vanoli.

Brescianini può tranquillamente allargarsi a sinistra con De Ketelaere a destra. Per il resto, Godfrey si candida ad alternativa nel ruolo di centrale destro di difesa, affidato ancora a De Roon in linea con Hien e Djimsiti, o come esterno destro alle spalle di Zappacosta a cui finora è subentrato regolarmente. Pasalic e Ederson non conoscono rivali da interni, come Ruggeri a sinistra, visto il recentissimo infortunio di Bakker.

