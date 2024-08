Serie A: Genoa-Inter 2-2 - Parma-Fiorentina 1-1

La squadra di Gilardino avanti con Vogliacco, poi doppietta di Thuram per i nerazzurri, infine al 95' il pari di Messias. Parma-Fiorentina 1-1: al Tardini i crociati, neo promossi in A, erano passati in vantaggio con Man poi segna Biraghi per i Viola