Serie A: in campo Salernitana-Verona 0-1 DIRETTA

In campo Salernitana-Verona 0-1 DIRETTA

Salernitana-VERONA 0-1 al 22'! Rete di Suslov! Fa tutto da solo il giocatore gialloblù. Palla recuperata, sombrero e tiro di mancino nell'angolino dove Fiorillo non può arrivare.

La Salernitana è già retrocessa in Serie B ma nella penultima giornata di Serie A, l'ultima in casa, proverà a strappare una vittoria per chiudere con onore la stagione. "Lo dobbiamo ai nostri tifosi, vogliamo chiudere con un risultato importante", le parole alla vigilia dell'allenatore Colantuono.

Al contrario, per il Verona, il treno salvezza passa da Salerno: i punti distanti dall'Empoli (terz'ultima) sono solo 2 e una vittoria aumenterebbe le speranze in casa gialloblù.

FORMAZIONE UFFICIALE SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo - Pierozzi, Fazio, Pirola - Zanoli, Coulibaly, Basic, Sambia - Tchaouna, Kastanos - Weissman. All.Colantuono.

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA (4-2-3-1): Montipó - Tchatchaua, Coppola, Dawidowicz, Cabal - Serdar, Duda - Suslov, Folorunsho, Lazovic - Noslin. All. Baroni.

